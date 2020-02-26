快訊

香港拍板防疫紅包 18歲以上發放港幣1萬元

大S想賣豪宅救尪？汪小菲怒斥：完全是造謠

經濟解析／股市挫跌無人承接 有待當局強力政策回應

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
新冠肺炎疫情促使投資人逃離風險資產，美股暴跌。 美聯社
新冠肺炎疫情促使投資人逃離風險資產，美股暴跌。 美聯社

全球股市再度同步下挫，幾乎沒有人願意「承接落下的刀子」。美國官員稱民眾應做好新冠肺炎疫情擴散準備，美股隨之大跌，10年期美國公債殖利率也降至1.31%歷史新低。

金融時報專欄作家Mike Mackenzie表示，疫情對全球經濟的衝擊，目前仍不可能完整判斷。疫情爆發勢必拖累中國大陸和全球經濟，投資人目前也無法確定疫情的發展走向，值得關注的是基本面是否已改變。

Northern Trust分析師Wouter Sturkenboom認為，基本面是否出現變化，目前言之過早，因此他繼續投資風險資產。他表示，目前為止，疫情代表的是「供應鏈受擾」，但有關基本面的不確定性，至少會再維持一個月。

Invesco分析師Kristina Hooper的看法較樂觀，她認為，疫情在中國大陸已改善，感染人數的增加正在放緩，愈來愈多工廠復工。產能完全恢復需要一段時間，但情況正往好的方向走。

Mike Mackenzie認為， MSCI世界指數中，來自中國市場收入占比最高的51家全球性企業股票（MSCI World with China exposure index），值得觀察。該指標目前已低於1月的高點10%，這些公司包括高通、博通、德州儀器、必和必拓（BHP）、美光、力拓（Rio Tinto）和超微（AMD）。

另一派的觀點則認為，在投資人信心回升前，股市會繼續向下修正。JPMorgan Asset Management Asia的Tai Hui說，要提振股市情緒，有兩大重要信號：新增感染病例數下滑，以及各國政府與央行的強力政策回應。

Tai Hui並表示：「近期股市仍將震盪，這段時間支撐企業最有效的方法，是減稅、費用減免和現金援助等小型措施，作用可能勝過央行調降利率。」

疫情

延伸閱讀

企業拉警報 新興亞股衝擊大

入富、減稅 A股資金行情來了

MSCI台股權重雙降將生效 台股本周面臨賣壓測試

對手出招派中鋒守衛少 丹東尼：讓他更快進名人堂

相關新聞

疫情蔓延...南韓企業債信岌岌可危 製造業信心大跌

根據標普全球評等公司對南韓企業債信的評鑑，韓企債信現正處於十年來最差的境地。今年以來已有6家南韓企業信用被降級或是信用展...

防新冠肺炎疫情擴散 日本資生堂今起8000人在家上班

日本廣告業者電通公司（Dentsu）昨(25)宣布，一名50多歲男性員工確診新冠肺炎，東京總部大樓上班的全部職員約5000人，從26日起居家遠距工作。隨即日本美妝公司資生堂也宣布今起3成員工在家上班。

美股狂瀉千點後會怎麼走？過去18次歷史經驗給了投資人這答案

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球逾30個國家，市場瀰漫恐慌情緒，昨（24）日美股重挫，3大指數皆下跌超過3%；對於美股後續走勢，投資機構觀察2009年3月以來的18次歷史數據，發現其中17次，都出現類似模式。

2020胡潤全球富豪榜：馬斯克財富超越馬雲

胡潤研究院今（26）日發佈《2020胡潤全球富豪榜》，亞馬遜的傑夫•貝索斯身家9,800億人民幣，連續第三年成為全球首富...

疫情打亂鴻海產線準備 是否影響新iPhone出貨尚不明朗

新冠肺炎有可能影響今年秋季蘋果發表年度iPhone新機的時程。路透採訪蘋果前員工以及供應鏈專家報導，因疫情而對中國大陸實...

CDC示警 美股續重挫 道指兩日跌逾1900點

由於新冠肺炎引發債券殖利率跳水，讓人們更加擔憂全球經濟正在顯著放緩，美股持續重挫。10年期美國國債殖利率創下歷史新低，道瓊工業平均指數在24日暴跌1031點後再挫近880點，連兩日跌點達1900點。

2020全球名家瞭望／革新社會契約 追求永續發展

■夏菲克

英國FinTech一哥強攻海外

英國獨角獸Revolut在最新一輪融資成功籌得5億美元，一舉成為英國估值最高的金融科技（FinTech）新創公司，新資金將用於推出新服務鞏固歐洲市場並進軍海外，盼能突破獲利停滯的窘境。

韓團BTS母公司擬IPO

南韓男子天團「防彈少年團」（BTS）所屬的唱片公司Big Hit娛樂，傳出打算今年下半年辦理首次公開發行股票（IPO），目標為籌資近10億美元，公司總估值上看50億美元，料將成近年南韓娛樂業最大規模IPO。

印尼財政刺激 砸7億美元

印尼政府25日推出一系列財政刺激措施，總規模達10.3兆印尼盾（7.42億美元），以加大力道支撐經濟成長，並且提振遭受新型冠狀病毒疫情衝擊的觀光、航空與房地產業。

德國去年GDP僅增0.6%

德國當局公布去年第4季經濟成長最終值，證實德國上季經濟季比零成長，去年全年成長率為2013年來最低。德國央行也已警告，本季經濟動能仍無增強跡象。

東南亞新創大咖 拚金融服務

東南亞身價最高的新創企業Grab，已從三菱日聯金融集團（MUFG）等投資人手中集資逾8.5億美元，為擴大東南亞市場金融服務挹注資金。Grab也已陸續在越南、泰國等國推出「雲端廚房」服務GrabKitchen，協助餐飲業者壓低成本。

熱門新聞

CDC示警 美股續重挫 道指兩日跌逾1900點

2歲男童突然飛奔討抱抱 外送員：我才剛失去女兒

南韓恐出現中國式停工 將殃及全球產業鏈

棄嬰長大出人頭地 蓋獨棟別墅報答養父母

25歲女當「全職嬰兒」 睡嬰兒床每月花萬元買尿布

東奧可能取消 若五月前疫情未控制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。