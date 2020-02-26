經濟解析／股市挫跌無人承接 有待當局強力政策回應

全球股市再度同步下挫，幾乎沒有人願意「承接落下的刀子」。美國官員稱民眾應做好新冠肺炎疫情擴散準備，美股隨之大跌，10年期美國公債殖利率也降至1.31%歷史新低。

金融時報專欄作家Mike Mackenzie表示，疫情對全球經濟的衝擊，目前仍不可能完整判斷。疫情爆發勢必拖累中國大陸和全球經濟，投資人目前也無法確定疫情的發展走向，值得關注的是基本面是否已改變。

Northern Trust分析師Wouter Sturkenboom認為，基本面是否出現變化，目前言之過早，因此他繼續投資風險資產。他表示，目前為止，疫情代表的是「供應鏈受擾」，但有關基本面的不確定性，至少會再維持一個月。

Invesco分析師Kristina Hooper的看法較樂觀，她認為，疫情在中國大陸已改善，感染人數的增加正在放緩，愈來愈多工廠復工。產能完全恢復需要一段時間，但情況正往好的方向走。

Mike Mackenzie認為， MSCI世界指數中，來自中國市場收入占比最高的51家全球性企業股票（MSCI World with China exposure index），值得觀察。該指標目前已低於1月的高點10%，這些公司包括高通、博通、德州儀器、必和必拓（BHP）、美光、力拓（Rio Tinto）和超微（AMD）。

另一派的觀點則認為，在投資人信心回升前，股市會繼續向下修正。JPMorgan Asset Management Asia的Tai Hui說，要提振股市情緒，有兩大重要信號：新增感染病例數下滑，以及各國政府與央行的強力政策回應。

Tai Hui並表示：「近期股市仍將震盪，這段時間支撐企業最有效的方法，是減稅、費用減免和現金援助等小型措施，作用可能勝過央行調降利率。」