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防新冠肺炎疫情擴散 日本資生堂今起8000人在家上班
日本廣告業者電通公司（Dentsu）昨(25)宣布，一名50多歲男性員工確診新冠肺炎，東京總部大樓上班的全部職員約5000人，從26日起居家遠距工作。隨即日本美妝公司資生堂也宣布今起3成員工在家上班。
為防止新冠肺炎疫情擴散，日本資生堂表示，國內集團下員工約8000多人，26日起實行在家上班，約佔集團員工數的3成。預計實行至3月6日，會再視情況調整。
日本疫情擴散全國，德島縣出現新冠肺炎確診首例，是一名60多歲女性，也是鑽石公主號乘客，並無症狀。這也是四國地區首例。目前日本確診病例156例，死亡5例。
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