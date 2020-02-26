快訊

台灣連兩天確診增2例卻無感？ 網友：沒爆衝都是好消息

確診破千例！南韓新增1起死亡病例 累計12死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防新冠肺炎疫情擴散 日本資生堂今起8000人在家上班

聯合新聞網 / 綜合報導
日本資生堂宣布3成員工在家上班。圖擷自<a href=TBS" title="日本資生堂宣布3成員工在家上班。圖擷自TBS">
日本資生堂宣布3成員工在家上班。圖擷自TBS

日本廣告業者電通公司（Dentsu）昨(25)宣布，一名50多歲男性員工確診新冠肺炎，東京總部大樓上班的全部職員約5000人，從26日起居家遠距工作。隨即日本美妝公司資生堂也宣布今起3成員工在家上班。

為防止新冠肺炎疫情擴散，日本資生堂表示，國內集團下員工約8000多人，26日起實行在家上班，約佔集團員工數的3成。預計實行至3月6日，會再視情況調整。

日本疫情擴散全國，德島縣出現新冠肺炎確診首例，是一名60多歲女性，也是鑽石公主號乘客，並無症狀。這也是四國地區首例。目前日本確診病例156例，死亡5例。

新冠肺炎 資生堂 鑽石公主號

延伸閱讀

日本四國地區失守！德島縣新冠肺炎確診首例 是鑽石公主號乘客

日電通員工確診武漢肺炎 東京總部職員居家工作

最慢5月決定！新冠肺炎若無法控制 東京奧運可能取消

新冠肺炎防疫 日本政府敲定防疫基本方針

相關新聞

防新冠肺炎疫情擴散 日本資生堂今起8000人在家上班

日本廣告業者電通公司（Dentsu）昨(25)宣布，一名50多歲男性員工確診新冠肺炎，東京總部大樓上班的全部職員約5000人，從26日起居家遠距工作。隨即日本美妝公司資生堂也宣布今起3成員工在家上班。

疫情打亂鴻海產線準備 是否影響新iPhone出貨尚不明朗

新冠肺炎有可能影響今年秋季蘋果發表年度iPhone新機的時程。路透採訪蘋果前員工以及供應鏈專家報導，因疫情而對中國大陸實...

CDC示警 美股續重挫 道指兩日跌逾1900點

由於新冠肺炎引發債券殖利率跳水，讓人們更加擔憂全球經濟正在顯著放緩，美股持續重挫。10年期美國國債殖利率創下歷史新低，道瓊工業平均指數在24日暴跌1031點後再挫近880點，連兩日跌點達1900點。

2020全球名家瞭望／革新社會契約 追求永續發展

■夏菲克

英國FinTech一哥強攻海外

英國獨角獸Revolut在最新一輪融資成功籌得5億美元，一舉成為英國估值最高的金融科技（FinTech）新創公司，新資金將用於推出新服務鞏固歐洲市場並進軍海外，盼能突破獲利停滯的窘境。

韓團BTS母公司擬IPO

南韓男子天團「防彈少年團」（BTS）所屬的唱片公司Big Hit娛樂，傳出打算今年下半年辦理首次公開發行股票（IPO），目標為籌資近10億美元，公司總估值上看50億美元，料將成近年南韓娛樂業最大規模IPO。

印尼財政刺激 砸7億美元

印尼政府25日推出一系列財政刺激措施，總規模達10.3兆印尼盾（7.42億美元），以加大力道支撐經濟成長，並且提振遭受新型冠狀病毒疫情衝擊的觀光、航空與房地產業。

德國去年GDP僅增0.6%

德國當局公布去年第4季經濟成長最終值，證實德國上季經濟季比零成長，去年全年成長率為2013年來最低。德國央行也已警告，本季經濟動能仍無增強跡象。

東南亞新創大咖 拚金融服務

東南亞身價最高的新創企業Grab，已從三菱日聯金融集團（MUFG）等投資人手中集資逾8.5億美元，為擴大東南亞市場金融服務挹注資金。Grab也已陸續在越南、泰國等國推出「雲端廚房」服務GrabKitchen，協助餐飲業者壓低成本。

亞馬遜開無人生鮮超市

電商龍頭亞馬遜（Amazon）將無人店技術帶上更大的舞台，預定25日於西雅圖總部附近開設第一家無人生鮮超市Amazon Go Grocery，賣場面積是兩年前開幕的無人店的五倍，鎖定客群為周遭社區居民。

義大利染疫 離衰退更近了

義大利新型冠狀病毒肺炎疫情急速升溫，為防堵疫情，當局已實質封鎖工業和經濟心臟的倫巴底與威內托地區、以及金融中心米蘭，可能導致經濟陷入衰退，進而拖累整體歐元區的成長。

歐盟邊境政策面臨考驗

義大利24日通報第七例新冠肺炎死亡病例，並已是全球第三大疫區，奧地利、羅馬尼亞等國因此加強監控義國旅客，防止疫情蔓延，導致歐盟的開放邊境政策面臨考驗。

熱門新聞

CDC示警 美股續重挫 道指兩日跌逾1900點

2歲男童突然飛奔討抱抱 外送員：我才剛失去女兒

棄嬰長大出人頭地 蓋獨棟別墅報答養父母

南韓恐出現中國式停工 將殃及全球產業鏈

25歲女當「全職嬰兒」 睡嬰兒床每月花萬元買尿布

東奧可能取消 若五月前疫情未控制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。