Fed官員不急於評斷新冠疫情對美國經濟影響

美國聯準會（Fed）副主席克拉瑞達（Richard Clarida）說，現在就談論新冠肺炎疫情是否會導致美國經濟展望重大改變，「時間還太早」。達拉斯聯準銀行總裁柯普蘭（Robert Kaplan）也表示，當下還不好判定Fed是否應降息因應疫情可能帶來的風險。

Fed這些高階官員談話顯示，他們目前還不急著評斷疫情對美國經濟前景的影響。

彭博資訊報導，克拉瑞達認為，冠狀病毒至少在第1季可能會「顯著影響」中國大陸經濟成長。「當地生產中斷效應外溢到全球其他地區，但是現在要斷言他影響規模或是持續程度，或者會導致前景展望發生重大變化，都還太早。」

柯普蘭亦對華爾街日報說：「疫情現在正在熱頭上，有著許不確定性。」他認為應先保持耐心，「未來三到四周，一些不確定情況不論變得更好或更壞，可望清晰起來，」到時方能有較準確的評估。

美國聯準會利率決策官員下次會議時間在大約三周之後。屆時他們將發布今年及未來兩年的最新經濟預測。