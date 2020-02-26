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疫情打亂鴻海產線準備 是否影響新iPhone出貨尚不明朗
新冠肺炎有可能影響今年秋季蘋果發表年度iPhone新機的時程。路透採訪蘋果前員工以及供應鏈專家報導，因疫情而對中國大陸實施旅行限制的時機，正好是蘋果工程師為新iPhone生產需要經常飛往當地調校的關鍵期；如今面對面溝通受阻，生產進度會受何影響，仍不明朗。
兩位前蘋果員工告訴路透，每年的最初幾個月，蘋果都開始要與鴻海這樣的代工夥伴鋪陳完畢整個新機組裝流程；大量上線生產則會排在夏季。其中一位消息人士說：「他們可能會有一條生產線試產。如果現在蘋果的工程師有跟鴻海工程師一起，那可能進度還有在走。如果他們被隔離檢疫，那就不妙了。」
供應鏈專家指出，蘋果雖然有其他代工廠商，但新機種一向交給能力最高階的鴻海來生產。
據了解，鴻海希望在這個月底以前，能恢復一半的中國大陸生產能量。大部分的鴻海主管目前仍未返回中國大陸駐點，而是在台北遠距工作。
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