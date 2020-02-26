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新冠肺炎疫情疑慮打壓油價 金價因獲利了結下滑

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

油價連三天走低，因美國當局警告新冠肺炎疫情將擴散，加劇投資人疑慮。金價下滑，主因投資人獲利了結，但跌幅收斂。

布蘭特原油期貨下跌1.35美元或2.4%，結算價報每桶54.95美元。西德州原油期貨下跌1.53美元或3%，結算價報每桶49.90美元。

美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，美國民眾應做好疫情出現社群傳播的準備；另外，全球有更多的國家出現新冠肺炎感染新病例。

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瑞穗駐紐約能源期貨部門主管Bob Yawger表示：「對需求的擔憂，抹去過去幾周的漲幅，情況不會突然好轉。」

儘管利比亞原油生產受阻，且石油輸出國組織和夥伴國（OPEC+）執行減產協議，但疫情抑制原油需求的疑慮仍拖累油價，布蘭特原油價格今年以來下跌近10美元。

OPEC+正在考慮是否進一步減產，但投資人對OPEC+是否會採取進一步行動存疑，俄羅斯迄今尚未宣布對進一步減產的立場。

金價周二下跌，主因投資人在金價漲至七年高點獲利了結。有關可能出現治療方案的消息，也打壓金價。但CDC警告為美國爆發做好準備後，金價跌幅收斂。

黃金現貨下跌約1%，報每英兩1,644.40美元。美國黃金期貨下跌1.6%，結算價報每英兩1,650美元。

金價周一漲至每英兩1,688.66美元，為2013年1月以來最高。

High Ridge Futures金屬交易部主管David Meger表示：「投資人獲利了結，金價周二下滑只是漲勢中的停頓。支撐黃金的主要因素仍然是各大央行的低利率。基金一直在將股票投資組合中的獲利分散到黃金市場。」

疫情在中國以外快速擴散，加劇市場對全球經濟受影響的疑慮，促使部分投資人押注美國聯準會（Fed）將被迫降息，以緩解疫情的衝擊。

金價 疫情 新冠肺炎

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