新冠肺炎疫情推升避險需求 美10年期公債殖利率創新低

華爾街日報報導，新型冠狀病毒肺炎的疫情在南韓迅速傳播、確診病例數逼近千例，對全球製造商來說是個壞消息，由於南韓在全球供應鏈極具份量，若該國為了圍堵疫情而實施中國大陸式的產業停工，產業斷鏈的衝擊將殃及全世界。

2020-02-26 01:45