新冠肺炎疫情推升避險需求 美10年期公債殖利率創新低
美國疾病管制與預防中心（CDC）警告，美國民眾應做好新冠肺炎爆發準備；消息傳出後，美國公債漲幅擴大，10年期公債殖利率跌至紀錄低點。
美股大跌，促使投資人轉向避險資產。尾盤時，各期限公債殖利率下跌3.8個基點至5.4個基點不等。
2年期公債殖利率下跌4.3個基點，報1.2043%；3年期公債殖利率下跌4.8個基點，報1.1549%。5年期國債殖利率下跌5.4個基點，報1.1558%；7年期國債殖利率下跌4.5個基點，報1.2473%，10年期國債殖利率下跌4.5個基點，報1.3254%；30年期國債殖利率下跌3.8個基點，報1.797%。
標普500指數自去年10月中旬來首次跌破100日均線，收跌3.03%。
美債殖利率曲線陡化，因對聯準會（Fed）降息的預期被短債消化。
CDC官員表示，「預期新冠病毒在美國會出現社區傳播的情況，這不是會不會的問題，而是何時發生的問題」；如果疫情在美國傳播開來，民眾應做好學校關閉、體育賽事，音樂會和商務會議被取消的準備。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言