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新冠肺炎疫情推升避險需求 美10年期公債殖利率創新低

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

美國疾病管制與預防中心（CDC）警告，美國民眾應做好新冠肺炎爆發準備；消息傳出後，美國公債漲幅擴大，10年期公債殖利率跌至紀錄低點。

美股大跌，促使投資人轉向避險資產。尾盤時，各期限公債殖利率下跌3.8個基點至5.4個基點不等。

2年期公債殖利率下跌4.3個基點，報1.2043%；3年期公債殖利率下跌4.8個基點，報1.1549%。5年期國債殖利率下跌5.4個基點，報1.1558%；7年期國債殖利率下跌4.5個基點，報1.2473%，10年期國債殖利率下跌4.5個基點，報1.3254%；30年期國債殖利率下跌3.8個基點，報1.797%。

標普500指數自去年10月中旬來首次跌破100日均線，收跌3.03%。

美債殖利率曲線陡化，因對聯準會（Fed）降息的預期被短債消化。

CDC官員表示，「預期新冠病毒在美國會出現社區傳播的情況，這不是會不會的問題，而是何時發生的問題」；如果疫情在美國傳播開來，民眾應做好學校關閉、體育賽事，音樂會和商務會議被取消的準備。

新冠肺炎 疫情 標普

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