費半連崩四日陷修正 台積電ADR跌0.5%相對抗跌
費城半導體指數周二連續四日重挫，陷於修正領域，台積電ADR也下跌，但跌幅較輕。
台積電ADR跌0.5%，收在53.86美元，追隨費城半導體指數大跌之勢，較台北交易股價溢價僅1.6%。
費城半導體指數大跌3.1%，由19日歷史新高跌近12%，符合市場所謂修正定義（跌10%）。不過，費城半導體指數過去一年來漲幅仍高達27%。
Normura Instinet分析師 David Wong發布報告說：「我們認為，大部分電子終端市場有需求上的風險，而我們相信，與消費買氣有關的終端市場可能有更重的下行風險。 」
費半成份股中跌幅最重的有美光（跌5.3%）、輝達（Nvidia）（跌4.1%）。
台灣加權股價指數昨天小漲5.36點收11,540.23點。台積電跌漲0.6%，收322.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 70.91 -0.43 73.50 -3.52
中華電 CHT 107.51 -0.08 108.50 -0.92
台積電 TSM 327.13 -0.48 322.00 1.59
聯電 UMC 15.49 -0.39 15.90 -2.59
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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