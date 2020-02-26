道瓊指數暴跌879點 新冠肺炎令賣壓沉重

美股周二延續跌勢，道瓊工業指數暴跌879點，主因新冠肺炎疫情在全球進一步擴散，對經濟的衝擊難以預估，促使投資人出脫風險資產。

道瓊工業指數下跌879.44點或3.15%，跌至27,081.36點；標普500指數下跌97.68點或3.03%，報3,128.21點；那斯達克指數收跌255.67點或2.77%，跌至8,965.61點。

道瓊與標普500指數均連跌四天，也寫下2018年12月以來最大四日跌幅。美國10年期公債殖利率則觸及紀錄低點。

標普道瓊指數分析師Howard Silverblatt表示，標普500指數成分股過去四天市值蒸發2.1兆美元。

市場對新冠肺炎疫情的擔憂升高，目前疫情已擴散至西班牙和其他國家，包括南韓、義大利，伊朗則傳出已有16人死亡，是中國大陸以外死亡病例數最高國家。

美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，美國民眾應做好疫情出現社群傳播的準備，美股聞訊下挫。

TD Ameritrade分析師Shawn Cruz說：「市場發現，儘管新冠肺炎的感染速度看似有所減緩，卻依然在全球課各地擴散。」

投資人對疫情將嚴重擾亂全球供應鏈的疑慮日益升高，也有愈來愈多企業對獲利展望示警。

Shawn Cruz表示，投資人原本期望疫情對經濟的衝擊會限制在第1季，但現在有許多人都開始認為，「疫情將對上半年的經濟產生衝擊，甚至更久。」

那斯達克指數目前已由紀錄高點下跌8.7%，標普500指數則從高點下滑7.6%，道瓊指數則低於紀錄高點8.4%。標普500成分股中，有314家的股價已陷入修正。

Penn Mutual Asset Management投資組合經理Zhiwei Ren表示：「疫情可能導致國內生產毛額（GDP）大幅放緩以企業獲利受損10%，股價正在反映這個預期；沒有人知道疫情會變得有多嚴重，很難押注經濟前景。」