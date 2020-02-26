快訊

美股續重挫！CDC示警新冠疫情 道瓊兩日跌逾1900點

CDC示警 美股續重挫 道指兩日跌逾1900點

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
由於新冠肺炎引發債券殖利率跳水，讓人們更加擔憂全球經濟正在顯著放緩，美股持續重挫。道瓊工業平均指數在24日暴跌1031點後，25日再挫近880點。 美聯社
由於新冠肺炎引發債券殖利率跳水，讓人們更加擔憂全球經濟正在顯著放緩，美股持續重挫。道瓊工業平均指數在24日暴跌1031點後，25日再挫近880點。 美聯社

由於新冠肺炎引發債券殖利率跳水，讓人們更加擔憂全球經濟正在顯著放緩，美股持續重挫。10年期美國國債殖利率創下歷史新低，道瓊工業平均指數在24日暴跌1031點後再挫近880點，連兩日跌點達1900點。

衛生官員警告美國可能爆發疫情的言論也嚇壞投資人，導致早盤高開的股指逆轉直下。

道指開盤後一度上漲超過180點，收跌879.44點或3.15%收2萬7081.36點。史坦普500指數下跌97.68點或3.03%收3128.21點。那斯達克綜合指數下跌255.67點或2.77%收8965.61點。Bespoke Investment Group數據顯示，這是史指2008年11月以來首度連兩日跌幅逾3%；道指則是2018年2月來最差的連兩日跌幅。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)說：「波動是常見的。」「但從歷史最高點開始的這種特殊下跌最讓人恐懼的，是它在短時間內跌得如此迅速。」

霍根說：「當存有『不知道這種效應能有多大』的心態時，這就像是市場出現無底洞一樣。」

這些跌幅也讓道指和史指較月初創下的歷史高點低逾7%，那指則較2月19日的歷史高點低8.2%。蘋果和臉書等科技股也跌入修正區，較上月創下的歷史高點下跌超過10%。

安聯首席經濟顧問、前Pimco CEO埃里安(Mohamed El-Erian)表示，「我了解此時本應逢低買入。我也了解股市阻力最小的途徑是反彈，但我要強調，這次情況有所不同。」

美國疾病控制與預防中心(CDC)官員發表通告，說明如果新冠病毒在國內爆發惡化的情況下如何做好準備後，美股轉趨下跌。

CDC資深官員梅森尼爾(Nancy Messonnier)在電話會議上告訴記者：「我們要求美國大眾與我們一起做好準備，情況可能會很糟糕。」

即使白宮高級經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)堅持認為新冠病毒在美已獲遏制，並且經濟成長尚未受到重大影響，但股市仍然走跌。

交易員密切關注債券市場，因其顯示全球經濟成長放緩。10年期美國國債殖利率報1.32%，創歷史新低。美國30年期國債殖利率也創下歷史新低。債券價格與殖利率成反比。

Thrasher Analytics創始人塔拉瑟(Andrew Thrasher)表示：“隨著全球投資人追逐美國資產，特別是固定收益，利率維持在較低水平的壓力很大。」「這並不意味著10年期殖利率不會出現一些逆勢走勢，但是趨勢已經明確定義為下行趨勢，我不想在此逆勢操作。」

殖利率下降推動銀行股走低。美國商銀下跌超過5%，而摩根大通則下跌4.47%；花旗集團和富國銀行分別下跌4.27%和2.74%。較低的利率可能會打擊銀行的獲利率。

24日全球股市重挫，源自確診病例的暴增。與其他國家相比，美國確診病例數量仍然很少，但傑富瑞(Jefferies)策略師表示，這個數字可能會增加，並進一步打擊投資情緒。

該投行策略師鮑爾(Simon Powell)表示：「我們越來越難以相信美國確診病例數與公布的一樣低，並相信鑑於中國、南韓和伊朗人民湧入北美，美國越來越可能爆發社區感染。」「如果管理不當，可能會極大地擾亂市場。」

萬事達卡警告，新冠病毒將對2020年業績產生潛在影響，導致其股價下跌6.76%。

LPL Financial資深市場策略師德垂克(Ryan Detrick)表示：「周末其他國家確診病例數的劇增，讓許多人重新評估2020年的成長估計。」「企業獲利和經濟成長前景可能會迅速下降。」

分析師已經開始削減第1季獲利預期。The Earnings Scout收集的數據顯示，分析師預計史指本季將收縮約0.1%。本月初時，分析師還預期成長約2.5%。

美股 新冠肺炎 疫情 社區感染

相關新聞

CDC示警 美股續重挫 道指兩日跌逾1900點

由於新冠肺炎引發債券殖利率跳水，讓人們更加擔憂全球經濟正在顯著放緩，美股持續重挫。10年期美國國債殖利率創下歷史新低，道瓊工業平均指數在24日暴跌1031點後再挫近880點，連兩日跌點達1900點。

南韓恐出現中國式停工 將殃及全球產業鏈

華爾街日報報導，新型冠狀病毒肺炎的疫情在南韓迅速傳播、確診病例數逼近千例，對全球製造商來說是個壞消息，由於南韓在全球供應鏈極具份量，若該國為了圍堵疫情而實施中國大陸式的產業停工，產業斷鏈的衝擊將殃及全世界。

2020全球名家瞭望／革新社會契約 追求永續發展

■夏菲克

英國FinTech一哥強攻海外

英國獨角獸Revolut在最新一輪融資成功籌得5億美元，一舉成為英國估值最高的金融科技（FinTech）新創公司，新資金將用於推出新服務鞏固歐洲市場並進軍海外，盼能突破獲利停滯的窘境。

韓團BTS母公司擬IPO

南韓男子天團「防彈少年團」（BTS）所屬的唱片公司Big Hit娛樂，傳出打算今年下半年辦理首次公開發行股票（IPO），目標為籌資近10億美元，公司總估值上看50億美元，料將成近年南韓娛樂業最大規模IPO。

印尼財政刺激 砸7億美元

印尼政府25日推出一系列財政刺激措施，總規模達10.3兆印尼盾（7.42億美元），以加大力道支撐經濟成長，並且提振遭受新型冠狀病毒疫情衝擊的觀光、航空與房地產業。

德國去年GDP僅增0.6%

德國當局公布去年第4季經濟成長最終值，證實德國上季經濟季比零成長，去年全年成長率為2013年來最低。德國央行也已警告，本季經濟動能仍無增強跡象。

東南亞新創大咖 拚金融服務

東南亞身價最高的新創企業Grab，已從三菱日聯金融集團（MUFG）等投資人手中集資逾8.5億美元，為擴大東南亞市場金融服務挹注資金。Grab也已陸續在越南、泰國等國推出「雲端廚房」服務GrabKitchen，協助餐飲業者壓低成本。

亞馬遜開無人生鮮超市

電商龍頭亞馬遜（Amazon）將無人店技術帶上更大的舞台，預定25日於西雅圖總部附近開設第一家無人生鮮超市Amazon Go Grocery，賣場面積是兩年前開幕的無人店的五倍，鎖定客群為周遭社區居民。

義大利染疫 離衰退更近了

義大利新型冠狀病毒肺炎疫情急速升溫，為防堵疫情，當局已實質封鎖工業和經濟心臟的倫巴底與威內托地區、以及金融中心米蘭，可能導致經濟陷入衰退，進而拖累整體歐元區的成長。

歐盟邊境政策面臨考驗

義大利24日通報第七例新冠肺炎死亡病例，並已是全球第三大疫區，奧地利、羅馬尼亞等國因此加強監控義國旅客，防止疫情蔓延，導致歐盟的開放邊境政策面臨考驗。

企業拉警報 新興亞股衝擊大

對大型企業而言，新型冠狀病毒疫情已造成全球性影響，許多跨國企業都已陸續發布獲利預警，分析師也開始調降盈餘預估，從分析師對企業獲利預測的調降幅度來看，新興亞股受到新冠肺炎疫情衝擊的程度，將是最嚴重。

熱門新聞

道瓊崩跌1,031點 兩年來最大跌點 全球疫情有擴散之虞

經濟解析／美股暴跌潰堤 會不會只是一日恐慌？

2歲男童突然飛奔討抱抱 外送員：我才剛失去女兒

棄嬰長大出人頭地 蓋獨棟別墅報答養父母

25歲女當「全職嬰兒」 睡嬰兒床每月花萬元買尿布

噁！巨無霸套餐埋14個月 英漢硬食發霉薯條、起泡奶昔「大餐」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。