CDC示警 美股續重挫 道指兩日跌逾1900點

由於新冠肺炎引發債券殖利率跳水，讓人們更加擔憂全球經濟正在顯著放緩，美股持續重挫。10年期美國國債殖利率創下歷史新低，道瓊工業平均指數在24日暴跌1031點後再挫近880點，連兩日跌點達1900點。

衛生官員警告美國可能爆發疫情的言論也嚇壞投資人，導致早盤高開的股指逆轉直下。

道指開盤後一度上漲超過180點，收跌879.44點或3.15%收2萬7081.36點。史坦普500指數下跌97.68點或3.03%收3128.21點。那斯達克綜合指數下跌255.67點或2.77%收8965.61點。Bespoke Investment Group數據顯示，這是史指2008年11月以來首度連兩日跌幅逾3%；道指則是2018年2月來最差的連兩日跌幅。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)說：「波動是常見的。」「但從歷史最高點開始的這種特殊下跌最讓人恐懼的，是它在短時間內跌得如此迅速。」

霍根說：「當存有『不知道這種效應能有多大』的心態時，這就像是市場出現無底洞一樣。」

這些跌幅也讓道指和史指較月初創下的歷史高點低逾7%，那指則較2月19日的歷史高點低8.2%。蘋果和臉書等科技股也跌入修正區，較上月創下的歷史高點下跌超過10%。

安聯首席經濟顧問、前Pimco CEO埃里安(Mohamed El-Erian)表示，「我了解此時本應逢低買入。我也了解股市阻力最小的途徑是反彈，但我要強調，這次情況有所不同。」

美國疾病控制與預防中心(CDC)官員發表通告，說明如果新冠病毒在國內爆發惡化的情況下如何做好準備後，美股轉趨下跌。

CDC資深官員梅森尼爾(Nancy Messonnier)在電話會議上告訴記者：「我們要求美國大眾與我們一起做好準備，情況可能會很糟糕。」

即使白宮高級經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)堅持認為新冠病毒在美已獲遏制，並且經濟成長尚未受到重大影響，但股市仍然走跌。

交易員密切關注債券市場，因其顯示全球經濟成長放緩。10年期美國國債殖利率報1.32%，創歷史新低。美國30年期國債殖利率也創下歷史新低。債券價格與殖利率成反比。

Thrasher Analytics創始人塔拉瑟(Andrew Thrasher)表示：“隨著全球投資人追逐美國資產，特別是固定收益，利率維持在較低水平的壓力很大。」「這並不意味著10年期殖利率不會出現一些逆勢走勢，但是趨勢已經明確定義為下行趨勢，我不想在此逆勢操作。」

殖利率下降推動銀行股走低。美國商銀下跌超過5%，而摩根大通則下跌4.47%；花旗集團和富國銀行分別下跌4.27%和2.74%。較低的利率可能會打擊銀行的獲利率。

24日全球股市重挫，源自確診病例的暴增。與其他國家相比，美國確診病例數量仍然很少，但傑富瑞(Jefferies)策略師表示，這個數字可能會增加，並進一步打擊投資情緒。

該投行策略師鮑爾(Simon Powell)表示：「我們越來越難以相信美國確診病例數與公布的一樣低，並相信鑑於中國、南韓和伊朗人民湧入北美，美國越來越可能爆發社區感染。」「如果管理不當，可能會極大地擾亂市場。」

萬事達卡警告，新冠病毒將對2020年業績產生潛在影響，導致其股價下跌6.76%。

LPL Financial資深市場策略師德垂克(Ryan Detrick)表示：「周末其他國家確診病例數的劇增，讓許多人重新評估2020年的成長估計。」「企業獲利和經濟成長前景可能會迅速下降。」

分析師已經開始削減第1季獲利預期。The Earnings Scout收集的數據顯示，分析師預計史指本季將收縮約0.1%。本月初時，分析師還預期成長約2.5%。