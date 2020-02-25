美股早盤小幅回彈 新冠肺炎疫情疑慮未除

美國股市經歷黑色星期一的血洗後，今（25）日開高，昨天收盤暴跌逾千點的道瓊指數，早盤一度漲188點，但漲勢後繼無力，不到半小時又回到平盤附近波動，標普500指數更翻黑。專家呼籲，仍須留意新冠肺炎疫情的不確定因素。

道瓊工業指數早盤一度漲約188點或0.6%，標普500和那斯達克指數也分別漲0.5%和0.8%。

中國大陸以外地區的新冠肺炎確診病例數激增，使全球經濟將持續走下坡的疑慮升溫，使投資人24日大舉撤離股市。