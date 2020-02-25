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先睹為快！亞馬遜升級版無人生鮮超市今開幕

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
亞馬遜全新超市Amazon Grocery Go店內一角。 美聯社
亞馬遜全新超市Amazon Grocery Go店內一角。 美聯社

電商龍頭亞馬遜（Amazon）將無人店技術帶上更大的舞台，預定25日於西雅圖總部附近開設第一家無人生鮮超市Amazon Go Grocery，賣場面積是兩年前開幕的無人店的五倍，鎖定客群為周遭社區居民。

新的Amazon Go Grocery備有5,000項產品，遠多於Amazon Go的500至700種，但與一樣，消費者只要掃描手機上的Amazon Go應用程式（App），就能進入店裡。上百支攝影機和重量感應器會確定消費者放入推車的商品，當他們走出賣場便自動從綁定的信用卡扣款。若消費者將商品放回架上，該商品就會從虛擬購物車中移除。

但與之前的小型無人店不同的是，Go Grocery使用的系統更精進，能辨識出一顆顆蘋果、高麗菜這些未經包裝的農產品，咖啡和烘焙食品也難不倒這項最新技術。這也讓貨品更容易貯存，同時降低業者成本。

先前開設的較小型Amazon Go便利商店，主要為上班族服務，目前在全美已有25家。

以網路書店起家的亞馬遜，似乎始終未忘情實體零售產業，市場早已盛傳亞馬遜將設立實體的連鎖超市，以雜貨吸引更多顧客登門消費，並擴大與沃爾瑪、克羅格（Kroger）等同業的競爭。

記者問到這種型態的超市是否利潤更高，Amazon Go副總裁庫瑪表示，「我們的目標是找出能更符合所在地社區居民需求的模式；如果我們做得好，好事就會發生；如果做不好，我們就會調整。」

亞馬遜全新超市Amazon Grocery Go入口，嗶一下就能進入。 美聯社
亞馬遜全新超市Amazon Grocery Go入口，嗶一下就能進入。 美聯社
亞馬遜全新超市Amazon Grocery Go也賣起現烤麵包。 路透
亞馬遜全新超市Amazon Grocery Go也賣起現烤麵包。 路透
亞馬遜全新超市Amazon Grocery Go店內一角。 路透
亞馬遜全新超市Amazon Grocery Go店內一角。 路透
亞馬遜全新超市Amazon Grocery Go面積是便利超商Amazon Go的五倍，店內更寬敞好逛。 路透
亞馬遜全新超市Amazon Grocery Go面積是便利超商Amazon Go的五倍，店內更寬敞好逛。 路透

電商 沃爾瑪 攝影

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