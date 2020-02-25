先睹為快！亞馬遜升級版無人生鮮超市今開幕

電商龍頭亞馬遜（Amazon）將無人店技術帶上更大的舞台，預定25日於西雅圖總部附近開設第一家無人生鮮超市Amazon Go Grocery，賣場面積是兩年前開幕的無人店的五倍，鎖定客群為周遭社區居民。

新的Amazon Go Grocery備有5,000項產品，遠多於Amazon Go的500至700種，但與一樣，消費者只要掃描手機上的Amazon Go應用程式（App），就能進入店裡。上百支攝影機和重量感應器會確定消費者放入推車的商品，當他們走出賣場便自動從綁定的信用卡扣款。若消費者將商品放回架上，該商品就會從虛擬購物車中移除。

但與之前的小型無人店不同的是，Go Grocery使用的系統更精進，能辨識出一顆顆蘋果、高麗菜這些未經包裝的農產品，咖啡和烘焙食品也難不倒這項最新技術。這也讓貨品更容易貯存，同時降低業者成本。

先前開設的較小型Amazon Go便利商店，主要為上班族服務，目前在全美已有25家。

以網路書店起家的亞馬遜，似乎始終未忘情實體零售產業，市場早已盛傳亞馬遜將設立實體的連鎖超市，以雜貨吸引更多顧客登門消費，並擴大與沃爾瑪、克羅格（Kroger）等同業的競爭。

記者問到這種型態的超市是否利潤更高，Amazon Go副總裁庫瑪表示，「我們的目標是找出能更符合所在地社區居民需求的模式；如果我們做得好，好事就會發生；如果做不好，我們就會調整。」