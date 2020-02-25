悲觀2020經濟 末日博士：未來還有幾隻「白天鵝」

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼(Nouriel Roubini)警告，新冠肺炎疫情將撼動中國經濟之外，還有幾隻「白天鵝」在前頭， 將威脅全球經濟。

他指的「白天鵝」包括四條戰線的地緣政治、可能很混亂的美國總統選舉、美中貿易緊張再起、氣候變遷釀成災難，加上一觸即發的網路大戰。

羅比尼在Project Syndicate發表的文章並未預測到24日股市慘跌，他條列的白天鵝都是市場「前瞻」得到的事件，不像是「黑天鵝」一書作者塔列卜(Nassim Taleb)2007年指出的「難以預測，但災害力更強大」的事件。

相對於「黑天鵝」指不可預見、突如其來的金融挑戰，羅比尼定義的「白天鵝」是指在專業領可以預見的「龍捲風」，金融危機是平時經濟推動、金融市場脆弱、加上政策錯誤，所出現的可預測挑戰。

他這篇上周就公開的文章指出，美伊(朗)戰爭可能今年爆發，美中之間的貿易冷戰也可能在一年內上升為「形同熱戰」，中國賤賣美國債券，此外，氣候災難演變為「成本極高的環境災難」也是他列舉的白天鵝。

美國、俄國和北韓之間的緊張關係，也是另一條地緣政治戰線。

他列舉的白天鵝都可能終結美國有時以來最長的經濟擴張及牛市。

24日之前，市場顯然沒有羅比尼那麼悲觀，大家雖然擔心新冠病毒疫情擴散，多數經濟學家，都擺脫了前幾個月前經濟退縮的擔憂，認為2020將是「雖然緩慢，終告穩定」的成長年。

Data Trek Research調查了294名分析師，他們雖然擔心新冠病毒，但也沒到恐慌的地步。

其中，僅四分之一認為新冠病毒疫情會導致全球經濟退縮，倒是有三分之一害怕個人健康遭到波及。

Data Trek創辦人科拉斯(Nicholas Colas)說，這是很重要的市場觀察，因為擔心個人健康的投資人，通常也可能對大局抱持悲觀的看法。

新冠病毒的個人安危效應，加上「圍堵中國」造成的短期不確定感，可能會讓市場波動以及美國及全球股市短期下滑現象持續下去，科拉斯說。

Leuthold Group的投資專家鮑爾森(Jim Paulson)認為，儘管股市還有向下整理的空間，「基本面仍佳，且在改善中，到年底，(股市)還是會更高。」