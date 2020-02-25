股市倒地…證明中國繁榮帶旺全球 中國受創全球遭殃

24日全球股市暴跌，美股崩盤，道指跌千點，為兩年來最慘，歐股也哀鴻遍野。彭博資訊24日引述專家指出，這顯示投資人終於開始體認到去年底開始在中國爆發的新冠肺炎疫情，在全球的衝擊擴大，與他們對景氣「V型翻轉」的期望之間，有著明顯的差異。中國的繁榮發展充當火車頭，在過去20年帶旺全球經濟後，如今新冠肺炎疫情對中國成長的抑制效應，也將波及全球。

衝擊最明顯的是金屬原料。中國對鐵礦砂、銅及其他多種金屬原料的胃納，幾乎占全球的一半，如今隨著經濟活動仍因肺炎疫情而陷入停頓，這些原料市場極為脆弱。另外，中國一些大型鋼鐵廠雖仍開爐煉鋼，但運輸阻絕，且工人不足，使需求陷入困境，鋼材、銅錠及多種原料庫存持續累積。

據彭博計算，至21日止當周中國的產能開工率為50%至60%，比前一周提高，且可能繼續好轉，但仍不足以支持市場目前的期望。

彭博資訊原料商品與ESG專欄作者馬奎斯(Clara Ferreira Marques)認為，投資人顯然在賭三件事。首先，肺炎疫情未來幾周內便可獲控制；其次，北京當局將推出規模龐大的擴張性財政與貨幣政策；第三，疫情只會使需求延後出現、但不會消失。不幸的是這三項期望都高度不確定。

未來幾天市場的期望將面臨考驗，因為中國究竟有多少工人結束隔離，以及政府大力催促工人返崗能有多大效果，都將會一翻兩瞪眼。即便工人返崗，也仍有風險。光靠口罩及洗手乳仍不足以確保環境安全，結果可能使新春開工期再往後延。

馬奎斯指出，中國官方非常清楚「以債救經」的痛苦，因此北京當局的擴張性政策能有多大規模，仍高度不確定，另外兩項期望則更難指望。

中國能否控制疫情，未來一段時間內仍很難說，依然無法排除疫情還有第二次的高峰出現，零組件供應鏈也從未經歷過如此大規模隔離的考驗。

馬奎斯指出，投資人假定一切都會迅速回升，實屬過度樂觀。湖北及中國以外地區陸續出現的群聚感染，再加上南韓、伊朗及義大利等地的確診病例暴增，都令人憂心忡忡。

投資人還須提防疫情對中國成長的抑制效應，將波及全球。