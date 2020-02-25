沒有中國真不行…澳龍蝦滯銷美藥品缺貨 婚紗假髮無訂單

中國經濟受到新型冠狀病毒疫情重創之後，漣漪效應是否讓全世界都遭殃，備受關注。到目前為止，首當其衝的產業包括高檔車、科技業、能源業、觀光旅遊業，但與一般消費者日常生活息息相關的中小企業，事實上同樣深受其害，而且影響層面遍布全球各地。

澳洲西部沿海地區龍蝦近來大量滯銷，因為幾個重要出口市場如今都處於封閉狀態。美國新澤西州一家婚紗精品店則面臨訂單無法出貨的窘境，位於英國倫敦的一家假髮小鋪，雖然接到網路訂單，卻因貨源不足而傷透腦筋。

21世紀的現今，中國在全球經濟扮演舉足輕重角色，食衣住行都有關聯。澳洲西部捕魚季節今年才開展開，葛拉爾頓漁人商業合作社(Geraldton Fishermens Co-operative)就被迫停止向旗下成員收購原本準備趕上農曆春節運往中國的岩石龍蝦(rock lobsters)。合作社發言人麥克伊尼斯(Shaun McInness)對美國有線電視新聞網(CNN)指出：「需求量基本上已經降為零。」

受到往來中國旅遊禁令影響，多項重要藥品接下來可能在美國發生短缺，因為美國食品藥劑管理局(FDA)派員前往中國大陸檢查藥廠的計畫已經延後。專家警告，中國提供抗生素及其他藥劑成分給美國的供應能力，在疫情肆虐之下受到阻礙，用來治療包括肺結核在內等重大疾病的藥品，在美國恐將出現不足。

就在世界各地紛紛傳出新型冠狀病毒疫情之際，經驗老道的投資專家現正密切關注市場經濟是否讓全球供應鏈陷入停擺。

財務顧問機構Exante Data政治風險分析師鍾布洛德(Wouter Jongbloed)指出，專業投資人目前緊盯著世界衛生組織(WHO)何時會宣布「大規模流行」(pandemic)這個關鍵字。

鍾布洛德：「現階段市場隱憂大多是與供應鏈有關，但如果世界衛生組織覺得不得不使用『大規模流行』來界定這波疫情，到時候對於供應鏈的擔憂將立即浮上檯面。」