防彈少年團所屬唱片公司傳將IPO 總估值上看50億美元

媒體報導，防彈少年團（BTS）所屬唱片公司Big Hit娛樂（Big Hit Entertainment），選擇摩根大通、NH投資證券公司及其他證券業者，作為首次公開發行股票（IPO）的承銷商。

路透報導，產業消息來源指出，這將是近年來南韓娛樂圈最大規模的IPO，總估值上看6兆韓元（50億美元）。

除了摩根大通外，知情人士透露，Big Hit娛樂還選中三家南韓券商辦理IPO，分別是NH投資證券公司、韓國投資＆證券公司（KIS），及未來資產大宇公司。

Big Hit娛樂於2005年成立，這家南韓娛樂經紀公司將防彈少年團推向全球舞台，於2017年進軍美國市場，成為首支獲得告示牌音樂獎項的南韓團體。

分析師認為，防彈少年團此時大受歡迎，正是上市的好時機，但也有一些分析師質疑估值過高。

現代汽車證券分析師柳承萬（音譯）說，現在該團20幾歲的成員幾年內都必須去當兵，因此在可預見的未來，這些Big Hit娛樂的「搖錢樹」，將有一段時間無法從事演藝工作。

根據申報文件，Bit Hit娛樂2018年的營業利益達641億韓元，比2017年高出近一倍。