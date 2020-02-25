聽新聞
test
0:00 / 0:00
防彈少年團所屬唱片公司傳將IPO 總估值上看50億美元
媒體報導，防彈少年團（BTS）所屬唱片公司Big Hit娛樂（Big Hit Entertainment），選擇摩根大通、NH投資證券公司及其他證券業者，作為首次公開發行股票（IPO）的承銷商。
路透報導，產業消息來源指出，這將是近年來南韓娛樂圈最大規模的IPO，總估值上看6兆韓元（50億美元）。
除了摩根大通外，知情人士透露，Big Hit娛樂還選中三家南韓券商辦理IPO，分別是NH投資證券公司、韓國投資＆證券公司（KIS），及未來資產大宇公司。
Big Hit娛樂於2005年成立，這家南韓娛樂經紀公司將防彈少年團推向全球舞台，於2017年進軍美國市場，成為首支獲得告示牌音樂獎項的南韓團體。
分析師認為，防彈少年團此時大受歡迎，正是上市的好時機，但也有一些分析師質疑估值過高。
現代汽車證券分析師柳承萬（音譯）說，現在該團20幾歲的成員幾年內都必須去當兵，因此在可預見的未來，這些Big Hit娛樂的「搖錢樹」，將有一段時間無法從事演藝工作。
根據申報文件，Bit Hit娛樂2018年的營業利益達641億韓元，比2017年高出近一倍。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言