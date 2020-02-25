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改拿蘋果！巴菲特終於把他的掀蓋式手機換成iPhone
節儉出名的「股神」巴菲特，是蘋果公司的大股東之一，但多年來他用的一直是一支三星的掀蓋手機。現在他終於換掉這支老骨董，改拿蘋果最熱賣的產品。
巴菲特24日透露，他最近將自己的貝殼機換成iPhone。巴菲特在接受財經網站CNBC訪問中說，他的三星舊手機已「一去不復返」了。他開玩笑說，他可能會在波克夏今年舉辦的年度股東大會砸爛這支舊手機。
但聽起來他並沒有下載許多應用程式（App），或是使用個人化的memoji表情符號。他說他只會把iPhone當「電話」使用。
巴菲特說：「這可是一個89歲的老先生才剛開始跟這個新東西相處。」
雖然多年來巴菲特收到「很多」支iPhone，像是蘋果執行長庫克就送過iPhone給巴菲特，但他都沒有當私人手機使用。
不過巴菲特這支新iPhone不是他使用的第一台蘋果裝置，他曾說他會用iPad來看股市行情。他甚至在2013年透過iPad在推特上發布他的第一則推文。
巴菲特的舊手機型號為Samsung SCH-U320。他2013年時曾在CNN上展示他的這支手機，並開玩笑說這是發明電話的貝爾給他的。
波克夏上周六（22日）公布上季財報，上季淨利達292億美元，營業利益達44億美元。
波克夏是美國最具價值的公司之一，市值逾5,600億美元，該公司的持股中包含蘋果、美國銀行、可口可樂和美國運通等藍籌股。目前波克夏是蘋果的第二大股東，截至去年底持股5.6%。
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