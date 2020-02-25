美股期指強彈1％ 市場看好新冠肺炎有藥可醫？

美股期指在亞洲交易時段上漲，扭轉昨天崩盤之勢，有些投資人認為周一美股大跌是逢低承接的機會，對抗新冠肺炎似乎有藥可醫，也穩定投資人軍心。

東京當地時間10:22，標普500指數3月期貨上漲1%，道瓊指數期貨上漲0.8%，那斯達克100指數期貨上漲1.2%。

日本股市昨天休市，東證股價指數（Topix）今大跌2.8%補跌。昨崩跌3.9%的韓國Kospi指數今上漲1%，台灣加權股價指數跌幅收斂為0.3%。

美國生技業者Moderna表示，已推出首批用於人類的抗新冠病毒疫苗mRNA-1273。疫苗已被送往美國國家過敏與感染性疾病研究院，用於美國計畫中的第一階段研究。讀賣新聞另報導，日本政府計劃推薦富士軟片的抗流感藥 Avigan來治療新冠肺炎。

AMP 資本投資人公司主管 Nader Naeimi 說：「美股期指上漲，因市場預期會有逢低買氣。此外還有日本傳出新冠肺炎有藥可醫的消息。」

IC Markets總經理 Nick Twidale認為，Moderna的報告有助美股期指上漲。