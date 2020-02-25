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經濟解析／美股暴跌潰堤 會不會只是一日恐慌？

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
美股早該崩跌而未跌，昨天終於潰退。歐新社
美股早該崩跌而未跌，昨天終於潰退。歐新社

蘋果上周因疫情發出營收預警，全球市場早該崩跌而未跌。一周後，美股終於崩跌，不禁有人要問，美股為什麼周一才潰散。周末到底是什麼因素，成了壓垮美股的最後一根稻草？

美國股市周一崩跌，道瓊工業指數跌逾千點，標普500指數創2018年2月以來最大跌幅。不過，美股期指今天在亞洲盤反彈，標普500指數期指漲0.5%，部分投資人視崩跌為逢低買點。市場傳出已研發出抗疫藥物，也提振投資人的信心。 

以下歸納彭博整理的策略師看法：

義大利和南韓成重災區

FTSE羅素董事總經理 Alec Young指出，義大利也受疫情衝擊，且接近金融中心米蘭，也離德國和瑞士不遠，這地區是歐洲製造業中心。此外，南韓這一出口重鎮也面臨變數。

Baird董事總經理 Michael Antonelli說：「目前的顧慮是在邊境開始關閉的局面下怎麼做生意…如果突然間日韓關閉了邊境，再來是義大利，看來全球經濟就真要此戛然而止了。」

●美股面臨疫情焉能屢創新高？

Sundai資本研究公司總裁 John Goepfert表示，主要指數上漲力道數周來已浮現減弱的跡象，技術面警訊在1月底即已出現。「在美股屢創新高後，所有賣壓如山雨欲來，保險的說法是，幾個交易日前的自滿心理已一掃而空。」

Bleakley 顧問集團投資總監 Peter Boockvar 說：「唯一兩個確定因素，一是目前經濟所受衝擊遍及全球，二是病毒終會消散，情況將反彈回復。但其間會發生什麼還很難說。」

●債市是美股賣壓背後的更大元凶

Leuthold 集團首席投資策略師 Jim Paulsen說：「上周30年期殖利率創新低，10年期殖利率也接近如此水準。我認為這是賣壓背後的更大元凶。這其實是一個醞釀多日的疑慮，對這波復甦始終存疑慮…債市察覺了什麼股市所不知道的。而債市似在暗示，股市忽視了近期的災難，疑慮也由此累積。」

美股 義大利 疫情 彭博

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