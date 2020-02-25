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疫情衝擊金融及工業中心 義大利淪重災區離衰退更近了

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
義大利疫情爆發引發恐慌，米蘭附近超市物資搶購一空。歐新社
義大利疫情爆發引發恐慌，米蘭附近超市物資搶購一空。歐新社

義大利似乎從來擺脫不了經濟衰退的威脅，如今新冠病毒的蔓延開來，離衰退就更近了。

義大利因新冠病毒造成至少6人死亡，確診已有229例，金融樞紐目前處於封鎖狀態。義大利已成為了歐洲大陸的重災區。

義大利長期以來都是歐洲的薄弱一環，如今其必須應對感染者數量激增和地區封鎖的影響，被封鎖地區既是義大利的金融中心，又是工業重鎮。義大利汽車製造商飛雅特下令受影響地區的所有人在家工作，時裝設計品牌Armani將米蘭辦事處以及義大利北部的工廠關停一周。

義大利脆弱的執政聯盟正在努力減輕該地區公司的財務負擔。但是，如果需要更多財政支持，目前尚不清楚義大利政府是否有這個能力。歐洲央行的彈藥幾近耗儘，義大利國內財政支持將使本來就很緊張的預算承壓。該國的債務比率已經接近國內生產毛額的140％。

ADA Economics首席經濟學家Raffaella Tenconi表示，「儘管建議採取隔離措施，但必須考慮到這種做法可能使義大利核心地區癱瘓，」「已經能預見到前方有巨大障礙，而刺激措施方面已經沒有太多餘地。」

她說，如果這種情況不能儘快消除，那麼今年義大利GDP萎縮1％是「有可能的」。這將是自2013年歐洲債務危機最嚴重時期以來義大利經濟最差水平。

花旗分析師表示，即使防疫措施只維持一周，對本季度義大利經濟的衝擊也是巨大的。他們在一份報告中指出，「如果參考中國的防疫進展，義大利把措施從一周進一步延長是非常有可能的」。

義大利央行總裁Ignazio Visco表示，如果危機惡化，貨幣政策可能力有未逮。他重申央行長期以來的觀點，即政府必須加大財政支持以拉動經濟成長。

新冠肺炎 COVID-19 義大利 債務危機 GDP

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