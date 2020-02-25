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國際油價遭重創！金價直逼1,700美元 工業金屬下跌

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

油價創下接近七周最大跌幅，因為冠狀病毒蔓延加劇市場對全球經濟的疑慮；黃金價格逼近每英兩1,700美元，邁向七年多最高價位，因為市場愈發擔心冠狀病毒可能全球流行，投資者紛紛湧入避險資產。以下是整理自彭博的商品行情：

紐約原油創下七周最大跌幅

周一紐約市場原油期貨下跌3.7%，為1月初以來最大跌幅。紐約商業交易所4月交割的西德州中級原油（WTI）跌1.95美元，收於每桶51.43美元。 ICE歐洲期貨交易所4月布蘭特原油期貨結算價下跌2.20美元，收於56.30美元。

「病毒在中國之外蔓延引發了各界對出現更大範圍全球危機的疑慮，」Transversal Consulting的總裁、大西洋理事會全球能源中心的客座研究

員Ellen Wald表示：「這給需求前景增加了另一層不確定性。」

彭博新能源財經分析師David Doherty稱，義大利倫巴第大區和威尼托大區的強制隔離措施將影響這個歐洲核心工業地區的燃料需求。

●黃金價格邁向1,700美元；工業金屬下跌

投資人加大對各國央行將降息來支持經濟的押注，這有助於提高無息黃金的吸引力。銅和其他工業金屬下跌。

紐約商品交易所黃金期貨今年上漲了10%，因為中國實施隔離和封鎖措施以遏制病毒傳播，延遲了全球原物料的交付，並打擊了蘋果等公司的前景。

紐約時間下午1:31，紐約商品交易所4月黃金期貨上漲1.7%，收於每英兩1,676.60美元；盤中一度攀升至1,691.70美元，為2013年初以來主力合約的最高價位。

紐約商品交易所5月銅期貨跌1.2%，收於每磅2.5835美元，因投資人退出了包括商品和股票在內的高風險資產。在倫敦金屬交易所，銅、鋁、鎳、鋅、鉛和錫也下跌。

紐約 金價 新冠肺炎 疫情

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