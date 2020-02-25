疫情擴大疑慮重創股市 扮避險貨幣角色日圓走強

投資人重新評估不斷惡化的新冠肺炎疫情對全球經濟的影響，引發股市大跌，避險貨幣角色的日圓走強，美元從當日低點回升。

美元兌日圓下跌0.8%至約110.76，不過，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）仍漲了0.1%至99.359。

美國10年期公債殖利率下跌多達12個基點，至約1.35%，為2016年7月月以來最低，強化了央行降息的討論。

道富全球市場策略師 Marvin Loh說：「若看日圓、瑞士法郎和利率，這是避險交易。在某種程度上，這可能反映市場到目前為止有點過於樂觀了…所以這是個調整的過程。」

德國衛生部長表示，義大利北部爆發的冠狀病毒表明病毒也可能傳播到德國。出於對病毒的擔憂，阿拉伯聯合大公國禁止義大利公民前往伊朗；美國經濟顧問委員會負責人表示冠狀病毒是「真正的威脅」。

英鎊兌美元跌0.4%至1.2918，盤中低點1.2887。美元兌加元上漲0.5%至1.3288，受到油價下滑以及黃金縮減盤中漲幅影響。