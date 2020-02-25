受美股和台股拖累 台股ADR全跌 台積電大跌2.6%
台積電ADR大跌跌2.6%，收在54.12美元，追隨美股和費城半導體指數大跌之勢，較台北交易股價溢價縮為3%。費城半導體指數跌4.8%。
美國三大主要股指周一均下跌超過3%。道瓊工業平均指數和標普500指數回吐今年的所有漲幅。
台灣加權股價指數昨天大跌151.48點收11,534.87點。台積電跌1.5%，收320.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 71.44 -2.70 73.90 -3.33
中華電 CHT 107.93 -1.45 108.50 -0.52
台積電 TSM 329.73 -2.64 320.00 3.04
聯電 UMC 15.60 -2.29 15.80 -1.28
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言