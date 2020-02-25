受美股和台股拖累 台股ADR全跌 台積電大跌2.6%

專家指出，全球股市24日盤中重挫，顯示投資人終於開始體認到新冠肺炎疫情的衝擊擴大，與他們對景氣「V型翻轉」的期望之間，有著明顯的差異。中國大陸的繁榮發展在過去20年帶旺全球經濟後，如今新冠肺炎疫情對中國大陸成長的抑制效應，也將波及全球。

2020-02-25 02:04