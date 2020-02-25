iPhone供需夾殺 陸銷售下滑 供應鏈恐至少1個月才暢通

受疫情影響，蘋果（Apple）1月中國大陸的iPhone銷量下滑，此外，分析師認為，蘋果供應鏈嚴重依賴中國，面對冠狀病毒導致的中斷，可能至少也要一個多月時間才能全面恢復。

瑞銀研究報告指出，iPhone在大陸需求較上月下滑28%，如此衰減幅度比往年嚴重。瑞銀分析師 Timothy Arcuri發布報告說：「因疫情影響供需，2月數據可能差得更多。」

上周，蘋果警告說，因為停工和需求放緩，可能實現不了本季營收預測。中國的確診病例已經超過7萬，而義大利和伊朗的疫情消息周一導致全球股市大跌。蘋果收盤大跌4.75%，費城半導體指數跌4.8%。

Wedbush分析師Daniel Ives認為，即使在最理想的情況下，蘋果的供應鏈也要到4月初才能全面恢復。他說，在最壞的情況下，中斷可能會持續到6月底，這可能會使蘋果秋季的iPhone發布挪後數月。

Ives在研報中說：「華爾街關注的重點是供應鏈，評估整個中國的iPhone生產是否開始某種形式的正常化。」

Ives對蘋果的評級為優於大盤。他表示，如果蘋果的供應鏈在4月恢復正常，低價款iPhone的春季發布可能延後數周，但秋季發布5G版iPhone可能不會受影響。他說，如果生產放緩持續到6月，那麼兩個iPhone的發布日期都可能推遲數月。

Ives的基本假設是4月下旬或5月初全面復工，這將使秋天的iPhone發布延後數周，而低價版iPhone的發布將延後約兩個月。