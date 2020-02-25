道瓊崩跌1,031點 兩年來最大跌點 全球疫情有擴散之虞

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
道瓊工業平均指數和標普500指數回吐今年的所有漲幅。路透
道瓊工業平均指數和標普500指數回吐今年的所有漲幅。路透

美國股市周一崩跌，道瓊工業指數跌逾千點，標普500指數創2018年2月以來最大跌幅，市場憂心政府難以阻止冠狀病毒在中國以外散播。美國公債和黃金等避險資產飆升。

美國三大主要股指均下跌超過3%。道瓊工業平均指數和標普500指數回吐今年的所有漲幅。引領今年上漲的FANG大型科技股下跌了4%以上。

標普500指數收盤大跌3.4%，至3,225.92點，創下三周多以來的最低點以及兩年來的最大跌幅。道瓊工業平均指數大跌1,031.61點，跌幅3.6%，至27,960.80點，為近11周最低，並創約兩年來最大跌點。那斯達克綜合指數下跌3.7%，至9,221.28點，為三周多以來最低，創近15個月來最大跌幅。費城半導體指數跌4.8%。AMD一度崩跌超過10%，收跌7.8%，率在大陸曝險的晶片製造商下挫。

波動率指數勁揚至24.20，邁向去年8月來最高水平。

隨著新型冠狀病毒蔓延到30多個國家，避險情緒變得更加堅定。南韓公布的感染人數激增，義大利封鎖了米蘭附近擁有50,000人口的地區。中國周一宣布放寬武漢封城力度，僅在數小時後又撤回該聲明，加劇市場的疑慮。

保德信金融集團（Prudential Financial）首席市場策略師 Quincy Krosby說：「市場反應是典型的先賣再說。如果疫情持續，對全球成長和企業獲利影響如何，才是接下來的問題。」

Independent Advisor Alliance首席投資官Chris Zaccarelli表示：「全球股市開始消化全球債券市場過去幾周一直在向我們傳遞的信息，那就是由於對冠狀病毒的疑慮，全球成長有可能會受到實質性影響。」

在企業紛紛就病毒對商業和全球供應鏈的潛在影響發出新的警告之後，避險資產上周大漲。

「市場討厭不確定性，冠狀病毒是多年來市場所面臨的最不確定的總體經濟風險，」FEST Russell全球市場研究董事總經理Alec Young說：「投資人也敏銳意識到，許多人在早期誤判了該病毒的經濟嚴重性，這使他們現在更容易考慮最糟糕的情境。」

道瓊工業指數多家成分股跌幅最多逾5%，包括蘋果（Apple）、埃克森美孚（Exxon Mobil Corp.）、美國運通（American Express）等。蘋果收跌4.8%。

美國航空（American Airlines）崩跌8.5%，萬豪酒店集團（Marriott）大跌5.9%。

防疫股大漲。Gilead Sciences大漲4.6%，世界衛生組織（WHO）官員對該公司實驗用藥 redesivir 表示樂觀。防護服和口罩製造商Alpha Pro Tech的股價飆漲25%以上。

標普 美股

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