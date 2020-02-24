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中國推出防疫新措施 禁止野生動物交易和消費

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
國際動物權利團體砲轟使用珍禽異獸身體部位的行為，例如把虎骨、熊膽、穿山甲鱗片當作中藥材。路透
國際動物權利團體砲轟使用珍禽異獸身體部位的行為，例如把虎骨、熊膽、穿山甲鱗片當作中藥材。路透

彭博資訊報導，中共全國人民代表大會常務委員會24日宣布，全面禁止野生動物交易與消費，目的是抑制科學家口中，可能造成致命新冠病毒從動物傳給人的行為。中國大陸副總理劉鶴表示，這項措施應能限制野生動物的交易和保護生物多樣性。

新冠肺炎疫情從大陸擴散至全球，已擾亂各國市場和企業；大陸已有逾7.7萬人確診新冠肺炎，累計死亡病例逾2,500人。

劉鶴表示，終結野生動物交易和消費的程序「將是一項艱鉅的任務」。他說，定義何為野生動物、是否包含中藥以及怎樣才算違法，這些都是需要處理的議題。

根據人民日報，這項新規定保障的野生動物，包含野生動物保護法跟其他法規禁止民眾消費的動物、受中國大陸保護，具有「重要的生態、科學及社會價值」的陸棲動物，以及其他圈養繁殖的陸棲動物，例如動物園和動物保護區。

中國在新冠肺炎疫情爆發後不久發布臨時禁令，禁止野生動物交易，但要求永久禁止這項交易的壓力與日俱增。現行的野生動物保護法禁止販售瀕危動物製成的食物，但沒有保護到所有的野生動物。

國際動物權利團體砲轟使用珍禽異獸身體部位的行為，例如把虎骨、熊膽、穿山甲鱗片當作中藥材。

新冠肺炎 疫情

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