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Sony推首款5G手機
隨著各大手機品牌相繼推出5G智慧手機搶市，日本科技大廠Sony首款5G手機Xperia 1 II終於亮相，盼能藉這支旗艦機拯救搖搖欲墜的手機部門。
財經網站CNBC報導，Sony在24日發表旗下首款5G手機Xperia 1 II，這款2020年新旗艦機結合Sony最擅長的相機工藝與顯示技術。Xperia 1 II搭載三鏡頭相機，部分設定甚至只出現在專業相機裡，螢幕則採用6.5吋的高畫質4K HDR顯示器。
在全球積極架設5G網絡之際，Sony盼這款旗艦機能提振手機部門。根據全球行動通信系統協會（GSMA），超快速的5G行動網絡將在2025年前占全球行動連網的15%。
Sony上季手機銷售年減近16%，但該部門曾在2018年同期轉虧為盈。產業研究機構Counterpoint表示，Sony去年在全球手機市場的市占率僅0.3%，目前市場由蘋果、三星、華為及其他中國大陸品牌主宰。
市場研究機構PP Foresight分析師皮斯卡托說：「Sony在智慧手機銷售上遠遠落後亞洲對手。隨著對手推出功能豐富且極具價格競爭力的全新裝置，Sony持續面臨嚴峻的挑戰。」
他說：「即便擁有這款新旗艦機，Sony仍看似落後一步。」
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