三星電子與其他南韓企業正擴大投資越南，希望在美中貿易摩擦導致出口持續下滑之際，尋找避風港。

日經新聞報導，三星電子將斥資2.2億美元在河內興建一座研發中心，預定2022年啟用；SK集團已決定投資越南最大的集團Vingroup，雙方將在汽車和其他業務部門合作。

去年南韓企業在越南經核准的直接投資，較前年增加10%至79億美元，占越南外國直接投資（FDI）總額的20%，三年來首度排名第一。

越南媒體表示，三星將在這座研發中心（R&D）研究智慧手機和資訊科技，可能在此招募3,000名越南本地的工程師，並使該中心成為三星主要的研發基地之一。三星集團旗下系統開發商三星SDS，在去年7月以逾40億日圓收購越南第二大資訊科技公司CMC的30%股權。

在非製造業方面，韓亞銀行去年7月簽署一項協議，以950億日圓收購國有的越南投資發展銀行（BIDV）15%股權。這家南韓商業銀行主要是與在越南經營的南韓企業往來，準備透過BIDV的分行網絡將客群擴大至越南本地企業。