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黑色星期一大屠殺 道瓊早盤暴跌近千點

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
新冠肺炎疫情重挫市場信心，道瓊24日早盤暴跌900多點。 路透
新冠肺炎疫情重挫市場信心，道瓊24日早盤暴跌900多點。 路透

全球股市在24日「黑色星期一」慘遭新冠肺炎血洗，由於南韓、義大利及伊朗等國確診病例急遽攀升，加深投資人對疫情可能在世界各地大爆發的疑懼，致使美股道瓊指數早盤即重挫近千點，據CNBC統計至少是三年來最大跌點。南韓股市跌幅近4%，義大利股市一度跌逾5%，成為重創全球股市的震央。

資金轉進黃金避險，金價攀抵2013年以來新高，朝1,700美元大關邁進。

道瓊盤初急跌997點，蘋果重挫逾5%，特斯拉跌7%。

據路透統計，疫情已蔓延至其他28個國家與地區，造成大約24人死亡。

亞股24日幾乎全軍覆沒，歐股也哀鴻遍野，英法德等三大股市倒成一片，義大利股市盤中大跌4%。美股期指顯示，道瓊開盤會崩跌600點。

日圓以外的亞幣全被打趴，韓元貶最兇，跌幅接近1%，傳統避險資產日圓升值0.3%；美元兌一籃貨幣的DXY美元指數則上升0.38%至99.635。

國際原油期貨價格也大跌3.7%，黃金則一枝獨秀，現貨金價躍漲至七年新高的每英1,678美元，進逼1,700美元大關。高盛表示，若疫情一直拖至第2季，金價可能漲上1,850美元。

義大利 疫情 金價

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