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新冠肺炎疫情燎原 道瓊期指暴跌600點

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
新冠肺炎疫情不斷延燒，重挫市場信心，道瓊期指24日一度暴跌600多點。路透
新冠肺炎疫情不斷延燒，重挫市場信心，道瓊期指24日一度暴跌600多點。路透

新冠肺炎疫情迅速在國際擴散，南韓、義大利及伊朗等國確診病例急遽攀升，加深投資人對病毒可能在世界各地大爆發的疑懼，致使國際金融市場遭逢黑色星期一大屠殺，美股道瓊指數重挫逾600點，南韓和義大利股市跌幅近4%，成為重創全球股市的震央。原油等商品價格大跌，資金轉進黃金避險，金價創2013年以來新高，朝1,700美元大關邁進。

南韓至24日為止的確診人數躍升至700多例，死亡人數增至7人，首爾當局已提升防疫警戒至最高等級。義大利確診人數則從上周五的3例劇增至150例以上、死亡3人。上周才1例確診的伊朗，證實目前已有43例確診、8人死亡。中國確診病例已達約7.7萬個、2,442人喪生。據路透統計，疫情已蔓延至其他28個國家與地區，造成大約24人死亡。

恐慌情緒蔓延衝擊金融市場，亞股24日幾乎全軍覆沒，歐股也哀鴻遍野，英法德等三大股市倒成一片，義大利股市盤中大跌4%。美股期指顯示，道瓊開盤會崩跌600點。

日圓以外的亞幣全被打趴，韓元貶最兇，跌幅接近1%，傳統避險資產日圓升值0.3%；美元兌一籃貨幣的DXY美元指數則上升0.38%至99.635。

國際原油期貨價格也大跌3.7%，黃金則一枝獨秀，現貨金價躍漲至七年新高的每英1,678美元，進逼1,700美元大關。高盛表示，若疫情一直拖至第2季，金價可能漲上1,850美元。

疫情 金價 新冠肺炎 道瓊指數

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