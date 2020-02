自學的線上行銷高手 辛金教五招賺百萬美元

澳洲人辛金(Ben Simkin)很難算是一名模範生。他16歲那年因為駭進高中電腦系統,遭到退學。但他持續精進寫程式的實力。20歲時,這位自學成材的電腦程式設計師創辦了一家資訊科技軟體公司,四年後以七位數的價格出售,使他躋身百萬富翁之列。

再過20年,他又成為BusinessNET的創辦人,該公司專營線上行銷,年銷售額達20億美元,同時開發出企業領導力方案Mastermind。

他提供五點經驗,與眾人分享如何賺到百萬美元:

1. 創造資產:大多數工作都是拿時間去換錢。但時間是有限的資源,所以賺進百萬美元的最佳路徑是創建自己的智慧財產權,可擴大規模並予出售,就算不再工作,也能創造持續的收入來源。對辛金來說,是運用他的軟體技能為企業打造數位行銷工具,並為企業領導人辦線上研討會。他說,同樣的策略可應用到其他學科和領域。

2. 專精技藝:科技進步使大規模出售服務變容易,但競爭也加劇,因此要找到你的小眾市場,並精於此道。辛金說,他十幾歲剛進入資訊科技領域時,大家都專注微軟,但他研究比較晦澀難解的技術,就能加價收費。

3. 關注客戶:有了專精後,就該掌握最重要的技能--贏得客戶的能力。辛金說自己20歲時,電腦雖然厲害,但不擅於找客戶,連打平收支都很難。幸虧現在有很多書籍和課程能提供幫助。他推薦亞伯拉罕(Jay Abraham)寫的《小技巧大業績》(Getting everything you can out of all you’ve got)一書。

4. 超越預期:辛金說,平常做的小事,會影響到別人對你的看法。他一開始接案時,就都加班待到很晚, 大家全看在眼裡。後來客戶會因為信任他而交給他更大的合約。