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自學的線上行銷高手 辛金教五招賺百萬美元

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
白手起家的科技業百萬富翁辛金。取自Mastermind網站
白手起家的科技業百萬富翁辛金。取自Mastermind網站

澳洲人辛金（Ben Simkin）很難算是一名模範生。他16歲那年因為駭進高中電腦系統，遭到退學。但他持續精進寫程式的實力。20歲時，這位自學成材的電腦程式設計師創辦了一家資訊科技軟體公司，四年後以七位數的價格出售，使他躋身百萬富翁之列。

再過20年，他又成為BusinessNET的創辦人，該公司專營線上行銷，年銷售額達20億美元，同時開發出企業領導力方案Mastermind。

他提供五點經驗，與眾人分享如何賺到百萬美元：

1. 創造資產：大多數工作都是拿時間去換錢。但時間是有限的資源，所以賺進百萬美元的最佳路徑是創建自己的智慧財產權，可擴大規模並予出售，就算不再工作，也能創造持續的收入來源。對辛金來說，是運用他的軟體技能為企業打造數位行銷工具，並為企業領導人辦線上研討會。他說，同樣的策略可應用到其他學科和領域。

2. 專精技藝：科技進步使大規模出售服務變容易，但競爭也加劇，因此要找到你的小眾市場，並精於此道。辛金說，他十幾歲剛進入資訊科技領域時，大家都專注微軟，但他研究比較晦澀難解的技術，就能加價收費。

3. 關注客戶：有了專精後，就該掌握最重要的技能--贏得客戶的能力。辛金說自己20歲時，電腦雖然厲害，但不擅於找客戶，連打平收支都很難。幸虧現在有很多書籍和課程能提供幫助。他推薦亞伯拉罕（Jay Abraham）寫的《小技巧大業績》（Getting everything you can out of all you’ve got）一書。

4. 超越預期：辛金說，平常做的小事，會影響到別人對你的看法。他一開始接案時，就都加班待到很晚， 大家全看在眼裡。後來客戶會因為信任他而交給他更大的合約。

5. 忍受挫折。任何新事物都會不斷帶來出乎預料的挑戰，也許很令人沮喪，但重要的是眼光放遠，將其視為過程的一部分，堅持走下去之後會覺得當初的挫折沒啥大不了。辛金說：「事情有起有伏，重點是如何因應。」

白手起家的科技業百萬富翁辛金。取自臉書@Ben Simkin
白手起家的科技業百萬富翁辛金。取自臉書@Ben Simkin

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