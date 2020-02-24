美企供應鏈委外太多 納瓦羅提醒危機時只能靠自己
白宮貿易顧問納瓦羅說，新冠病毒危機「不令人意外」顯示了美國企業的供應鏈太多委由海外供給。
不過，納瓦羅在福斯電視周日早晨播出的節目中表達對美國經濟的信心。他說：「美國的經濟非常強健，對於在中國發生的情況並不特別容易受害。」
他強調自己的目標是引導更多美國供應鏈回到家。「供應鏈許多在中國，有些在印度，有些在歐洲，我們得讓他們回到本土。」
納瓦羅表示，最近馬上需要解決的問題是N95口罩，因中國大陸禁止出口。他提醒美國人要知道類似疫情危機發生時，「我們不會有盟友。」一切要靠自己。納瓦羅舉了2009年的H1N1流行時的例子，「我們的好朋友澳洲、英國、加拿大基本上拒絕我們所需。」
他說，行政團隊盡全力快速反應，確保我們的供應鏈安全並擁有我們所需要的。
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