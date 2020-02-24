快訊

破產的美國童軍團：組織黑歷史的「百年性侵檔案」

南韓又增161例新冠肺炎確診病例、累計763例 已7人死亡

美企供應鏈委外太多 納瓦羅提醒危機時只能靠自己

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
白宮貿易顧問納瓦羅。 美聯社
白宮貿易顧問納瓦羅。 美聯社

白宮貿易顧問納瓦羅說，新冠病毒危機「不令人意外」顯示了美國企業的供應鏈太多委由海外供給。

不過，納瓦羅在福斯電視周日早晨播出的節目中表達對美國經濟的信心。他說：「美國的經濟非常強健，對於在中國發生的情況並不特別容易受害。」

他強調自己的目標是引導更多美國供應鏈回到家。「供應鏈許多在中國，有些在印度，有些在歐洲，我們得讓他們回到本土。」

納瓦羅表示，最近馬上需要解決的問題是N95口罩，因中國大陸禁止出口。他提醒美國人要知道類似疫情危機發生時，「我們不會有盟友。」一切要靠自己。納瓦羅舉了2009年的H1N1流行時的例子，「我們的好朋友澳洲、英國、加拿大基本上拒絕我們所需。」

他說，行政團隊盡全力快速反應，確保我們的供應鏈安全並擁有我們所需要的。

納瓦羅 疫情

延伸閱讀

聯合筆記／新冠疫情牽動的中美關係

泰籍移工音樂開太大聲 遭攻擊引發殺機被訴

「這是一場革命」：班農和納瓦羅對談美中新關係

道瓊今年上看32,000點

相關新聞

新冠肺炎刺激避險需求 3理由讓投行看好金價2年內漲逾20％

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，不僅衝擊實體經濟，亦使金融市場波動加劇；在避險需求升溫的情況下，近期金價走強，觸及7年高點，且有投行看好，金價可望於未來2年內，較當前水準，再漲2成以上。

南韓成疫情新震央 韓股早盤重挫2.4% 韓元急貶

南韓Kospi指數早盤大跌2.4%，新冠肺炎在南韓有爆發之虞。美國費城半導體指數上周五重挫，也讓科技股為主韓股陷於賣壓。

新冠肺炎遍地開花 美股期指重挫、金價逼向1,700美元

新冠肺炎疫情繼續蔓延危及經濟成長展望，今天一早的全球金融市場因而不見起色。美股期指大跌，黃金價格上揚。

能源業搶數位油氣商機

在國際油價持續低迷、營運成本偏高及永續投資風潮的壓力下，能源公司與科技業者聯手，希望能精簡業務流程、提升效率，創造一塊未來五年有望成長500%的數位油氣解決方案市場。

全球數位稅 拚年底達共識

在利雅德開會的20國集團（G20）財金首長22日表示，全球主要經濟體須展現團結，處理Google、亞馬遜及臉書等科技巨人採取的積極「稅務優化」措施，目標是今年底之前達成協議。

OPEC+恐拆夥 油價看跌

由於沙烏地阿拉伯與俄羅斯對於新冠肺炎疫情的衝擊缺乏共識，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）可能拆夥，油市專家警告，若OPEC+拆夥，可能立即導致國際油價下跌。

巴菲特：投資股票優於債券

波克夏公司董事長兼執行長巴菲特（Warren Buffett）22日發布一年一度的致波克夏股東信，認為股市的長期表現將優於債券、投資人應專注於企業獲利等，並且特別說明旗下風電事業的成長。他雖仍未透露可能的接班人選，但暗示兩位副手將有更多露臉的機會。不過，他今年對經濟表現與政治議題著墨甚少。

南韓 將修遊戲產業法

為消除外界對遊戲產業的負面觀感並促進其發展，首爾當局正考慮修改遊戲產業法規，將是南韓15年來大幅翻修遊戲產業法令。

Google改革之路 衝刺雲端業務

華爾街日報報導，Google已擬定具體計畫，希望爭搶企業客戶，力圖雲端運算營收能在幾年內突破250億美元，以成為數一數二的雲端運算供應商。

免費串流 影音業新戰場

由於許多消費者都不想付費訂閱串流服務，為了提供這群消費者免費或低成本的選擇、搶攻這塊市場，福斯（Fox）和康凱斯特（Comcast）都在分別洽談收購靠廣告支持的影音服務業者。

2020全球名家瞭望／英卓瓦蒂：打破數位科技帶來的貧富不均

未來經濟的關鍵特色之一，就是迅速的科技轉型。在國家、地區及全球層面，先進科技不僅提供了前程似錦的新機會，也帶來推動新政策的挑戰。

疫情擾亂 IMF下修全球經濟成長率

20國集團（G20）財長與央行總裁22、23日在沙國首都利雅德開會，表示有必要協調彼此因應新冠肺炎疫情的措施。國際貨幣基金（IMF）則預測，肺炎疫情將導致今年全球經濟成長減損0.1個百分點、降至3.2%。

熱門新聞

「永凍鳥」出土！凍4.6萬年百靈鳥 上個冰期首見鳥類

巴菲特2020年致波克夏股東信談了什麼？ 四大要點一次看

若當選美國總統 桑德斯：不會坐視中國入侵台灣

和川普一樣不怕負面攻擊「鐵氟龍」桑德斯氣勢難擋

今天開盤前 五件國際事不可不知

影／澳侏儒男童遭霸凌哭訴輕生 休傑克曼等人暖心打氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。