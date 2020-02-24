新冠肺炎遍地開花 美股期指重挫、金價逼向1,700美元

新冠肺炎疫情繼續蔓延危及經濟成長展望，今天一早的全球金融市場因而不見起色。美股期指大跌，黃金價格上揚。

標普500期指跌1%；澳洲債券、美債期貨上漲；亞太地區股票期貨表現疲軟；雪梨股市目前下跌；日本股市今天休市。澳幣、離岸人民幣都走貶。金價大漲2.2%，報英兩1,679.70，創2013年2月以來新高。

國際油價大跌，布蘭特原油期貨今在亞洲早盤大跌3.3%，最近價報56.88美元。西德州中級原油（WTI）4月期貨跌1.39美元至51.99美元。

剛結束的周末，全球大經濟體G20的財金與央行首長集會，認為疫情打亂供應鏈的情況會持續，已看到全球經濟下行風險。

法國財長 Bruno Le Maire在利雅德接受彭博電視訪問說：「我們不知道疫情下階段如何，不知是否轉為傳染病。但我們勢必有所因應，這正是我們今天在G-20會員之中決議的事。」

RJMG資產管理公司總經理Charles Gillams說：「新冠病毒疫情在中國可能正緩下來了，但是卻在其他地方加速擴散。」他表示，「疫情對中國企業的衝擊已深，究竟會只是一個季度的影響，或是更嚴重，目前我們真的還不清楚情況會如何。」