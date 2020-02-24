受費半拖累 台股ADR上周五全跌 台積電跌1.6%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR上周五跌1.6%，收在55.59美元，追隨費城半導體指數大跌之勢，較台北交易股價溢價4%。費半大跌3%。

新冠肺炎疫情加上美國最新經濟數據疲軟，投資人一窩蜂撤出風險性資產，轉進黃金、美國公債規避風險，美股四大指數上周五（21日）全數收黑，道瓊下挫227點，而黃金價格大漲1.7%，站上七年高點；美國30年期公債價格也勁揚，殖利率下探空前新低，一度跌破1.9%。

美股上周五道瓊終場跌0.78%；標普500挫跌1.05%，那斯達克綜合指數重挫1.79%。一周來紐約三大指數均跌逾1%，費半重挫3.4%。

台灣加權股價指數上周五跌38.74點收11,686.35點。台積電跌0.2%，收3255.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 73.26 -1.84 75.20 -2.57

中華電 CHT 109.29 -0.28 109.50 -0.19

台積電 TSM 337.99 -1.58 325.00 4.00

聯電 UMC 15.93 -1.50 16.05 -0.75

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電

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