受費半拖累 台股ADR上周五全跌 台積電跌1.6%
台積電ADR上周五跌1.6%，收在55.59美元，追隨費城半導體指數大跌之勢，較台北交易股價溢價4%。費半大跌3%。
新冠肺炎疫情加上美國最新經濟數據疲軟，投資人一窩蜂撤出風險性資產，轉進黃金、美國公債規避風險，美股四大指數上周五（21日）全數收黑，道瓊下挫227點，而黃金價格大漲1.7%，站上七年高點；美國30年期公債價格也勁揚，殖利率下探空前新低，一度跌破1.9%。
美股上周五道瓊終場跌0.78%；標普500挫跌1.05%，那斯達克綜合指數重挫1.79%。一周來紐約三大指數均跌逾1%，費半重挫3.4%。
台灣加權股價指數上周五跌38.74點收11,686.35點。台積電跌0.2%，收3255.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 73.26 -1.84 75.20 -2.57
中華電 CHT 109.29 -0.28 109.50 -0.19
台積電 TSM 337.99 -1.58 325.00 4.00
聯電 UMC 15.93 -1.50 16.05 -0.75
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言