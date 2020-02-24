受費半拖累 台股ADR上周五全跌 台積電跌1.6%

波克夏公司董事長兼執行長巴菲特（Warren Buffett）22日發布一年一度的致波克夏股東信，認為股市的長期表現將優於債券、投資人應專注於企業獲利等，並且特別說明旗下風電事業的成長。他雖仍未透露可能的接班人選，但暗示兩位副手將有更多露臉的機會。不過，他今年對經濟表現與政治議題著墨甚少。

2020-02-24 00:29