今天開盤前 五件國際事不可不知

新冠肺炎疫情正擴散全球。義大利和南韓病例暴增，最新動態表明，抗擊疫情的焦點已經不在中國。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際和大陸要聞：

●義大利和南韓病例暴增20倍

南韓已將傳染病警報級別提高到了最高等級。南韓周日公布169例新病例，總數達到602例。這標志著五天之內激增了20倍。

義大利冠狀病毒感染病例上升至140個之後，且有3例死亡後，已取消包括威尼斯狂歡節在內的活動。在日本，鑽石公主號郵輪上乘客已有三例死亡。

伊朗報告第八例死亡，確診病例43例，是中東新冠病毒病例數最多的國家。

●日圓升值，亞股不妙

全球20個最大經濟體的財長和央行行長表示，新冠病毒爆發破壞全球供應鏈之際，全球經濟有走下坡的風險。日圓今天走升，亞股看跌。

新冠肺炎疫情加上美國最新經濟數據疲軟，投資人一窩蜂撤出風險性資產，轉進黃金、美國公債規避風險，美股四大指數上周五（21日）全數收黑，道瓊下挫227點，而黃金價格大漲1.7%，站上七年高點；美國30年期公債價格也勁揚，殖利率下探空前新低，一度跌破1.9%。

美股上周五道瓊終場跌0.78%；標普500挫跌1.05%，那斯達克綜合指數重挫1.79%，費半跌幅逼近3%。

一周來紐約三大指數均跌逾1%，費半重挫3.35%。

●中國最高領導人承諾採取進一步的財政和貨幣措施

央視新聞報導，中國國家主席習近平表示，要加大政策調節力度，努力實現今年經濟社會發展目標任務。他在出席23日的統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議時發表上述講話。

習近平說，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，防控正處在最吃緊的關鍵階段；各級黨委和政府要繼續毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作。

●三星染疫，在韓手機廠暫時停工

三星電子證實，南韓龜尾市廠區一名員工確認感染新冠肺炎，為免病毒傳播，工廠將停工至24日上午；南韓其他地區生產晶片和顯示器的廠區，未受影響。

龜尾廠有兩條智慧手機生產線，但產能僅占總產能的一小部分。該廠主要生產高階機種，供應國內市場。此次停工，可能影響折疊式Galaxy Z Flip和Galaxy Fold的生產。

龜尾市位於首爾東南方200公里，鄰近近來出現大量感染病例的新天地教會所在的大邱市。

●巴菲特買庫藏股 規模創高

「股神」巴菲特在致波克夏股東信上表示，若企業稅率仍維持在目前水準附近，長久來看，股票仍是最佳投資去處。基於價格划算的收購標的難尋，波克夏去年第4季砸22億美元買庫藏股，創單季新高。去年全年買回近50億美元股票，約占發行在外股數1%。波克夏現金水位在去年底升至1,280億美元，運用現金的壓力日增。