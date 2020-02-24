快訊

義大利疫情擴散 增至152例確診3死 威尼斯嘉年華活動取消

學測成績今公布…9時起開放查詢 網址看這裡

今天開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
義大利新冠肺炎疫情大爆發。奧地利昨天以列車上有人感染為由，停止所有來往義大利的鐵路交通。美聯社
義大利新冠肺炎疫情大爆發。奧地利昨天以列車上有人感染為由，停止所有來往義大利的鐵路交通。美聯社

新冠肺炎疫情正擴散全球。義大利南韓病例暴增，最新動態表明，抗擊疫情的焦點已經不在中國。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際和大陸要聞：

●義大利和南韓病例暴增20倍

南韓已將傳染病警報級別提高到了最高等級。南韓周日公布169例新病例，總數達到602例。這標志著五天之內激增了20倍。

義大利冠狀病毒感染病例上升至140個之後，且有3例死亡後，已取消包括威尼斯狂歡節在內的活動。在日本，鑽石公主號郵輪上乘客已有三例死亡。

伊朗報告第八例死亡，確診病例43例，是中東新冠病毒病例數最多的國家。

●日圓升值，亞股不妙

全球20個最大經濟體的財長和央行行長表示，新冠病毒爆發破壞全球供應鏈之際，全球經濟有走下坡的風險。日圓今天走升，亞股看跌。

新冠肺炎疫情加上美國最新經濟數據疲軟，投資人一窩蜂撤出風險性資產，轉進黃金、美國公債規避風險，美股四大指數上周五（21日）全數收黑，道瓊下挫227點，而黃金價格大漲1.7%，站上七年高點；美國30年期公債價格也勁揚，殖利率下探空前新低，一度跌破1.9%。

美股上周五道瓊終場跌0.78%；標普500挫跌1.05%，那斯達克綜合指數重挫1.79%，費半跌幅逼近3%。

一周來紐約三大指數均跌逾1%，費半重挫3.35%。

●中國最高領導人承諾採取進一步的財政和貨幣措施

央視新聞報導，中國國家主席習近平表示，要加大政策調節力度，努力實現今年經濟社會發展目標任務。他在出席23日的統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議時發表上述講話。

習近平說，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，防控正處在最吃緊的關鍵階段；各級黨委和政府要繼續毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作。

●三星染疫，在韓手機廠暫時停工

三星電子證實，南韓龜尾市廠區一名員工確認感染新冠肺炎，為免病毒傳播，工廠將停工至24日上午；南韓其他地區生產晶片和顯示器的廠區，未受影響。

龜尾廠有兩條智慧手機生產線，但產能僅占總產能的一小部分。該廠主要生產高階機種，供應國內市場。此次停工，可能影響折疊式Galaxy Z Flip和Galaxy Fold的生產。

龜尾市位於首爾東南方200公里，鄰近近來出現大量感染病例的新天地教會所在的大邱市。

●巴菲特買庫藏股 規模創高

「股神」巴菲特在致波克夏股東信上表示，若企業稅率仍維持在目前水準附近，長久來看，股票仍是最佳投資去處。基於價格划算的收購標的難尋，波克夏去年第4季砸22億美元買庫藏股，創單季新高。去年全年買回近50億美元股票，約占發行在外股數1%。波克夏現金水位在去年底升至1,280億美元，運用現金的壓力日增。

新冠肺炎 南韓 義大利

延伸閱讀

波克夏接班 巴菲特：準備好了

巴菲特：投資股票優於債券

巴菲特2020年致波克夏股東信談了什麼？ 四大要點一次看

巴菲特買庫藏股 規模創高

相關新聞

疫情擾亂 IMF下修全球經濟成長率

20國集團（G20）財長與央行總裁22、23日在沙國首都利雅德開會，表示有必要協調彼此因應新冠肺炎疫情的措施。國際貨幣基金（IMF）則預測，肺炎疫情將導致今年全球經濟成長減損0.1個百分點、降至3.2%。

OPEC+恐拆夥 油價看跌

由於沙烏地阿拉伯與俄羅斯對於新冠肺炎疫情的衝擊缺乏共識，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）可能拆夥，油市專家警告，若OPEC+拆夥，可能立即導致國際油價下跌。

巴菲特：投資股票優於債券

波克夏公司董事長兼執行長巴菲特（Warren Buffett）22日發布一年一度的致波克夏股東信，認為股市的長期表現將優於債券、投資人應專注於企業獲利等，並且特別說明旗下風電事業的成長。他雖仍未透露可能的接班人選，但暗示兩位副手將有更多露臉的機會。不過，他今年對經濟表現與政治議題著墨甚少。

Google改革之路 衝刺雲端業務

華爾街日報報導，Google已擬定具體計畫，希望爭搶企業客戶，力圖雲端運算營收能在幾年內突破250億美元，以成為數一數二的雲端運算供應商。

全球數位稅 拚年底達共識

在利雅德開會的20國集團（G20）財金首長22日表示，全球主要經濟體須展現團結，處理Google、亞馬遜及臉書等科技巨人採取的積極「稅務優化」措施，目標是今年底之前達成協議。

能源業搶數位油氣商機

在國際油價持續低迷、營運成本偏高及永續投資風潮的壓力下，能源公司與科技業者聯手，希望能精簡業務流程、提升效率，創造一塊未來五年有望成長500%的數位油氣解決方案市場。

南韓 將修遊戲產業法

為消除外界對遊戲產業的負面觀感並促進其發展，首爾當局正考慮修改遊戲產業法規，將是南韓15年來大幅翻修遊戲產業法令。

免費串流 影音業新戰場

由於許多消費者都不想付費訂閱串流服務，為了提供這群消費者免費或低成本的選擇、搶攻這塊市場，福斯（Fox）和康凱斯特（Comcast）都在分別洽談收購靠廣告支持的影音服務業者。

2020全球名家瞭望／英卓瓦蒂：打破數位科技帶來的貧富不均

未來經濟的關鍵特色之一，就是迅速的科技轉型。在國家、地區及全球層面，先進科技不僅提供了前程似錦的新機會，也帶來推動新政策的挑戰。

受新冠肺炎衝擊 法國財長：旅客數大減三到四成

法國財政部長表示，新冠肺炎疫情已造成法國境內的遊客人數銳減，重創觀光業，經濟也將受拖累。

美國制裁下古巴財務困窘 籠罩債務違約陰影

在古巴的外國企業正面臨收不到錢，古巴的債權國也被告知要有耐心。因為在美國制裁壓力下，古巴出現償債困難，情況引發各債權國嚴...

國際財經市場本周展望(2020/2/24~28)

歐美股市

熱門新聞

「永凍鳥」出土！凍4.6萬年百靈鳥 上個冰期首見鳥類

巴菲特2020年致波克夏股東信談了什麼？ 四大要點一次看

和川普一樣不怕負面攻擊「鐵氟龍」桑德斯氣勢難擋

影／澳侏儒男童遭霸凌哭訴輕生 休傑克曼等人暖心打氣

新加坡律師審裁庭：李顯揚夫婦誤導李光耀簽遺囑

以色列突宣布禁韓國公民入境 韓外交部強烈抗議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。