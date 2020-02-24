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能源業搶數位油氣商機

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

在國際油價持續低迷、營運成本偏高及永續投資風潮的壓力下，能源公司與科技業者聯手，希望能精簡業務流程、提升效率，創造一塊未來五年有望成長500%的數位油氣解決方案市場。

巴克萊銀行估計，數位油氣解決方案的潛在市場規模，在未來五、六年可望成長五倍至300億美元，石油公司每年將因此省下約1,500億美元的成本，包括削減資本支出，以及銷售、行政、運輸等方面的費用。

巴克萊表示，能源業已迎來數位時代，業者過去一年對數位解決方案的態度已明顯轉變，許多企業都宣布與雲端、數位平台合作，且整塊市場仍處於早期階段。

微軟去年宣布與埃克森美孚、雪佛龍等石油公司合作，Google母公司字母5月也宣布擴大與油田服務公司Schlumberger的合作；亞馬遜雲端運算服務（AWS）則透過旗下油氣部門，提供數位服務給英國石油（BP）、荷蘭皇家殼牌等能源業。

能源業態度轉變，原因包括多年來的獲利低迷。西德州中級原油（WTI）期貨價格2014年每桶突破100美元後，開始走下坡，現在雖從2016年低點回升，但仍遠低於先前波段高點，迫使能源業接納數位科技，以削減成本、提振獲利。

荷蘭 油價

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