OPEC+恐拆夥 油價看跌

由於沙烏地阿拉伯與俄羅斯對於新冠肺炎疫情的衝擊缺乏共識，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）可能拆夥，油市專家警告，若OPEC+拆夥，可能立即導致國際油價下跌。

華爾街日報報導，新冠肺炎疫情已在OPEC與俄國間造成摩擦。沙國認為「肺炎疫情之火須立即撲滅」，俄國認為沒必要擴大減產。

OPEC+於2月初召開的聯合技術委員會議，建議每天再擴大減產60萬桶，但俄國拒絕；該集團3月初將舉行部長開會，希望能決定未來的減產目標。OPEC+從2016年12月開始聯合減產，目前減產協定是OPEC+總日產量比2018年10月時的水準減少170萬桶，效期到今年3月底止。

消息人士還說，沙國、科威特及大公國本周將開會協商聯合減產計畫，三國最多可能每天共擴大減產30萬桶，不必與俄羅斯為首的十個非OPEC產油國合作。

不過，分析師指出，一旦OPEC+瓦解，可能使全球每天的供給量增加200萬-300萬桶，立即的效應便是油價下跌；但若OPEC強力減產，油價又將回升。

市場正在逐步反映OPEC+可能拆夥的預期； 布蘭特原油4月期貨21日收跌1.4%，報每桶58.50美元；西德州中級原油4月期貨也跌0.9%至每桶53.38美元。

Velandera能源公司指出，OPEC和俄國之間的角力，正使市場嚴重懷疑OPEC+能否繼續減產。IHS Markit分析師則認為，若疫情在OPEC+於3月5-6日開會時仍未獲得控制，預料OPEC+將擴大減產。

目前不只OPEC擔憂肺炎疫情的衝擊，國際能源總署也警告，今年第1季全球原油日需求求量可能比去年同期減少43.5萬桶；並將今年全年日需求成長預估由82.5萬桶，下修為36.5萬桶。