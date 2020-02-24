巴菲特：投資股票優於債券

波克夏公司董事長兼執行長巴菲特（Warren Buffett）22日發布一年一度的致波克夏股東信，認為股市的長期表現將優於債券、投資人應專注於企業獲利等，並且特別說明旗下風電事業的成長。他雖仍未透露可能的接班人選，但暗示兩位副手將有更多露臉的機會。不過，他今年對經濟表現與政治議題著墨甚少。

市場表現

巴菲特表示，股票的長期表現可能勝過債券，尤其是在利率和公司稅率處於低檔之際，「如果在未來數十年的利率接近當前水準，且如果公司稅率也維持在接近企業當前所享受的低水準，那麼幾乎可篤定，股票的長期表現將遠優於長期、固定利率債券工具」。

但他也說：「不過，美好的預言帶有警訊：明日的股價可能發生任何變化。它們偶爾會大跌，或許跌幅會達50%甚至更大。」他說，股票是「對於不用借錢、且能自我控制情緒的人，是更好的長期選擇。其他人呢？要小心！」

接班計畫

今年8月將滿90歲的巴菲特表示，波克夏已「100%準備好」因應他的辭世。他雖仍未透露可能的接班人選，但他說，兩名重要主管亞伯（Greg Abel）和詹恩（Ajit Jain）將在5月2日波克夏登場股東大會上，有更多露臉的機會。亞伯是波克夏非保險類事業營運的副董事長，詹恩則是管理保險類事業的副董事長，兩人被外界視為巴菲特的接班人。

根據股東信，股東將能在今年的股東會向亞伯、詹恩，以及巴菲特與副董事長孟格提問，「這個改變很合理。他們（亞伯和詹恩）是很傑出，無論是擔任經理人或為人，你們應該多聽聽他們的高見」。

巴菲特1970年來一直擔任波克夏的執行長兼董事長。隨著知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret）母公司L Brands創辦人魏克斯納上周辭去執行長職位，巴菲特也成為目前標普500指數成分企業任期最長的執行長。

收購企業三準則

巴菲特在2019年未進行大型收購，使波克夏自完成上一家公司收購後，已連續第三年未出手。在今年股東信中，他提出為股東和投資人收購企業的三個標準，「首先，必須從運營所需的淨有形資本取得良好報酬。第二，必須由有能力且誠實的經理人所經營。最後，必須以合理的價格出售」。

他說：「當我們見到這類企業時，我們的傾向是買下100%的這類公司。但能達到符合我們準則的大型收購案機會，相當稀少。常見的情況是，動盪的股市讓我們有機會能夠收購符合我們標準的上市公司龐大部位。」這番話可能是要捍衛波克夏的股票投資。

專注於企業獲利、而非股價變動

巴菲特呼籲波克夏股東，專注於企業的營業利益，忽視每一筆投資的每季或每年漲跌。他說，別忽視波克夏投資的重要性，波克夏持股將帶來龐大收益，雖然是以難以預測、或高度非常規的形式出現；波克夏這兩年的持股金額平均約為2,000億美元，但這些持股的內在價值在這段期間已穩定且大幅成長。

風電事業

巴菲特長期以來都面對維權人士期盼說明氣候變遷如何影響波克夏事業的聲浪，今年他在信中以波克夏旗下風能事業的成長，凸顯波克夏正降低對化石燃料的依賴。他指出，波克夏能源公司在愛阿華州的風電事業明年預料將能產生2,250萬百萬瓦小時的電力，足以滿足其愛阿華客戶的全年所需，也就是說，波克夏公用事業部門位於愛阿華州的營運明年將能達成風能自足。

政治

在今年這個總統大選年，巴菲特並未特別提到政治，甚至完全沒提到「選舉」、「川普」或任何角逐民主黨總統提名人的名字等字眼；這與去年不同，當時他曾談到兩黨合作如何促進美國的繁榮。

在美國政局日益兩極化之際，這或許顯示巴菲特想避免運用他在波克夏的地位，鼓吹他的政治立場，或用他的政治立場影響波克夏運作，以免導致波克夏必須在爭議話題選邊站。

巴菲特在2016年股東信中曾表態支持希拉蕊·柯林頓，也曾在2013年說他把票投給歐巴馬。雖然他尚未為美國今年11月總統大選的候選人背書，但他在去年初曾對財經媒體CNBC表示，他會支持彭博（Mike Bloomberg）擔任總統。