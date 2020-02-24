波克夏接班 巴菲特：準備好了

波克夏公司董事長兼執行長巴菲特（Warren Buffett）二十二日發布一年一度的致波克夏股東信表示，在利率和公司稅率處於低檔之際，股票的表現長期而言可能勝過債券；「不過，美好的預言帶有警訊：明日的股價可能發生任何變化。它們偶爾會大跌，或許跌幅會達百分之五十甚至更大。」

巴菲特補充說，股票是「對於不利用借錢、且可以自我控制情緒的人是更好的長期選擇。」

巴菲特還告訴股東，波克夏已「百分之一百準備好」，可以因應他和高齡九十六歲的長期夥伴孟格（Charlie Munger）離去。他俏皮地告訴股東，「我們兩人進入緊急區很久了。」「但波克夏哈薩威的股東不需擔心：各位的公司對我倆的離開做足了準備。」

巴菲特還說，兩名重要主管亞伯（Greg Abel）和詹恩（Ajit Jain）在波克夏於內布拉斯加奧馬哈舉辦的年度股東大會上，曝光度將提高。亞伯是波克夏非保險類事業營運的副董事長，詹恩則是管理保險類事業的副董事長，兩人被外界視為巴菲特的接班人。

巴菲特自從一九七○年來一直擔任波克夏的執行長兼董事長。隨著知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret）母公司L Brands創辦人魏克斯納（Les Wexner）上周辭去執行長職位，巴菲特也成為目前標普五百指數成分企業任期最長的執行長。