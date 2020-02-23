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G20財長呼籲團結 拚今年底達成數位稅協議

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
本次G20財長會議的討論主軸圍繞在對科技企業徵數位稅以及新型冠狀病毒疫情。路透
本次G20財長會議的討論主軸圍繞在對科技企業徵數位稅以及新型冠狀病毒疫情。路透

在利雅德開會的20國集團（G20）官員22日表示，全球主要經濟體須展現團結，處理Google、亞馬遜及臉書等科技巨人採取的積極「稅務優化」措施。

路透報導，經濟合作發展組織（OECD）正研擬全球一體適用的數位稅法規，計劃依營運所在地對數位企業徵稅，而非根據其分公司的註冊地課稅。OECD表示，估計將使各國每年的稅收總共增加1,000億美元。

G20官員的這項團結呼籲，顯然是衝著這些科技的母國美國而來，試圖避免這些課稅法規拖延到11月美國總統大選之後。德國財長蕭茲在場邊的研討會上說：「沒時間等待大選，某些國家需展現領導力。」他說這句話時直視著坐在一旁的美國財長米努勤。

對數位企業課稅以及新冠肺炎疫情對全球經濟的影響，成為此次G20國財長與央行官員會議的討論主軸。 OECD希望制定對這類數位企業課稅的最低有效標準，尋求在 7月初達成協議，以期在今年底前獲得G20通過。

根據路透取得的G20公報草案，與會的財金首長將在23日最終聲明中同意OECD處理此議題的方法，支持根據營業所在地課稅以及制定最低稅率的必要性；還將重申「在2020年底前達成基於共識的解決方案的承諾。」

G20 新冠肺炎

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