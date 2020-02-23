G20財長呼籲團結 拚今年底達成數位稅協議

在利雅德開會的20國集團（G20）官員22日表示，全球主要經濟體須展現團結，處理Google、亞馬遜及臉書等科技巨人採取的積極「稅務優化」措施。

路透報導，經濟合作發展組織（OECD）正研擬全球一體適用的數位稅法規，計劃依營運所在地對數位企業徵稅，而非根據其分公司的註冊地課稅。OECD表示，估計將使各國每年的稅收總共增加1,000億美元。

G20官員的這項團結呼籲，顯然是衝著這些科技的母國美國而來，試圖避免這些課稅法規拖延到11月美國總統大選之後。德國財長蕭茲在場邊的研討會上說：「沒時間等待大選，某些國家需展現領導力。」他說這句話時直視著坐在一旁的美國財長米努勤。

對數位企業課稅以及新冠肺炎疫情對全球經濟的影響，成為此次G20國財長與央行官員會議的討論主軸。 OECD希望制定對這類數位企業課稅的最低有效標準，尋求在 7月初達成協議，以期在今年底前獲得G20通過。

根據路透取得的G20公報草案，與會的財金首長將在23日最終聲明中同意OECD處理此議題的方法，支持根據營業所在地課稅以及制定最低稅率的必要性；還將重申「在2020年底前達成基於共識的解決方案的承諾。」