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巴菲特2020年致波克夏股東信談了什麼？ 四大要點一次看

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
波克夏公司董事長巴菲特（Warren Buffett）22日發布年度致股東信。（圖／美聯社）
波克夏公司董事長巴菲特（Warren Buffett）22日發布年度致股東信。（圖／美聯社）

波克夏公司董事長兼執行長巴菲特（Warren Buffett）22日發布一年一度的致波克夏股東信，談論到庫藏股計畫、關於他身後的接班問題，以及公司未來的收購策略。以下為股東信內容的四大看點：

●市場表現

巴菲特表示，股票的表現長期而言可能勝過債券，尤其是在利率和公司稅率處於低檔之際。

巴菲特說：「如果在未來數十年接近當前利率，而且如果公司稅率也維持在接近企業當前所享受的低水準，那麼幾乎可篤定，股票的長期表現將遠優於長期、固定利率債券工具。」

巴菲特還表示：「不過，美好的預言帶有警訊：明日的股價可能發生任何變化。它們偶爾會大跌，或許跌幅會達50%甚至更大。」

巴菲特補充說，股票是「對於不利用借錢、且可以自我控制情緒的人是更好的長期選擇。其他人呢？要小心！」

●收購

巴菲特在2019年未進行大型收購，使波克夏自完成上一家公司收購後，已連續第三年未出手。在今年股東信中，他提出為股東和投資人收購企業的三個標準。

巴菲特在信中表示：「首先，它們必須從運營所需的淨有形資本取得良好報酬。第二，它們必須由有能力且誠實的經理人所經營。最後，它們必須已合理的價格出售。」

巴菲特持續表示：「當我們見到這類企業時，我們的傾向是買下100%的這類公司。然而要進行擁有我們所需特性的大型收購案機會相當稀少。經常的情況是，動盪的股市讓我們有機會收購符合我們標準的上市公司龐大部位。」

●接班計畫

巴菲特在今年信函中告訴股東，波克夏已「100%準備好」因應他的辭世。

巴菲特還說，兩名重要主管亞伯（Greg Abel）和詹恩（Ajit Jain）在波克夏於內布拉斯加奧馬哈舉辦的年度股東大會上，曝光度將提高。亞伯是波克夏非保險類事業營運的副董事長，詹恩則是管理保險類事業的副董事長，兩人被外界視為巴菲特的接班人。

根據股東信，股東在今年的會議上將能向亞伯、詹恩，以及巴菲特與副董事長孟格提問，「這種改變是很有意義的。他們是傑出者，無論是擔任經理人或為人，你們應該傾聽他們的高見」。

巴菲特自從1970年來一直擔任波克夏的執行長兼董事長。隨著知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret）母公司L Brands創辦人魏克斯納（Les Wexner）上周辭去執行長職位，巴菲特也成為目前標普500指數成分企業任期最長的執行長。

●政治

巴菲特在今年股東信中未特別提到政治，這與去年不同，當時他曾談到兩黨合作如何促進美國的繁榮。

巴菲特在2016年股東信中曾支持希拉蕊·柯林頓，也曾在2013年表示他把票投給歐巴馬。雖然他尚未為美國今年11月總統大選的候選人背書，但他在去年初曾對財經媒體CNBC表示，他會支持彭博（Mike Bloomberg）擔任總統。

巴菲特 波克夏 保險

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