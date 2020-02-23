英國衝浪勝地成Airbnb天下 當地民眾反應兩極

英國北德文郡海岸的伍拉科姆（Woolacombe）是以衝浪運動著稱的海濱度假勝地，過去充斥著民宿和稍微奢華的飯店，但現在是短租平台Airbnb的天下。

英國衛報報導，伍拉科姆能提供各種令人眼花暸亂的物業選擇，包括當地居民房屋的單人房到附有熱水浴缸的時髦濱海公寓。

在當地一家衝浪板店工作的艾瑪．沃德（Emma Ward）說，「我認為這是件好事。我們在這仰賴旅遊業。任何讓更多人有機會來這的事情都對這有利」。

過去多年來，伍拉科姆的冬季往往遊客稀少。許多民宿和飯店歇業，餐廳和咖啡店也都關門大吉。

然而，今年2月生意陸續上門。眺望海浪的美式餐廳紅色穀倉（Red Barn）忙著招待衝浪者和其家人，附近咖啡廳和速食店的生意也都源源不絕。

部分原因在於現代冬季潛水衣讓人們全年都能衝浪。但多數人認為這一切都要歸功於Airbnb之類的公司，提供大眾彈性及價格合理的住宿。

當地行政教區委員會成員伍德曼（Steve Woodman）表示，Airbnb有利也有弊。他說，「對我們這邊的商家來說，一年四季都有人來是件好事，對那些從Airbnb賺錢的人來說也很好。這裡有些當地人在夏季時會將房子出租幾周，便足以償還每年的住房抵押貸款」。

然而，原本可能為當地人建造的房屋和公寓正被投資者搶購，他們能透過Airbnb和其他網站出租房屋來獲利。

伍德曼說，「這代表能讓當地人住的地方愈來愈少。房地產價格很高，濱海大道上風景最美的房價要100萬英鎊以上，一間兩房的小公寓房價約為20萬英鎊」。

當地民眾黛比．霍林（Debbie Hollin）表示，她曾用過Airbnb租屋，但她覺得這對伍拉科姆和附近村莊不利。霍林說，「社區之所以凋零，就是因為許多住房都淪為度假屋。我周遭的房子都已荒廢數周」。