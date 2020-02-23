美30年期公債殖利率創新低 與這三項原因有關

美國30年期公債殖利率21日（周五）一度跌至歷史低點1.89%，引起投資人擔心，納悶這對美國的前景透露了什麼訊息。美國10年期公債殖利率同日也下挫至1.475%，跌破關鍵水準1.5%。

MarketWatch報導，分析師表示，30年期美債殖利率上周不斷下墜，可歸因於幾項因素，包括美國聯準會（Fed）維持寬鬆政策、對新冠肺炎疫情衝擊經濟成長的憂慮，以及通膨缺乏增溫壓力。

投資人不斷注意經濟受新冠肺炎疫情衝擊的跡象，擔憂疫情可能干擾全球供應鏈和對中國大陸的經濟成長構成壓力。IHS Markit當日公布的美國2月製造業與服務業採購經理人指數（PMI）皆不如預期，使投資人陷入恐慌，成為肺炎疫情造成的傷害比先前預期更嚴重的證據之一。

BMO資本市場公司利率策略師瓊西爾表示：「很難想像市場在周一前會出現任何對新冠肺炎疫情『解除警報』的場景。事態在未來60個小時勢必變得更糟。這樣的不對稱性意味市場在這個周末很難找到短期的資金避風港。」

同時，投資人也轉向以往被視為長債殖利率下跌的原因，意即央行的寬鬆政策。Fed利率制定委員會成員、Fed副主席克拉瑞達等決策官員說，Fed降息的可能性不大，原因是美國經濟展望樂觀且就業市場緊俏。

話雖如此，交易員仍押注Fed降息，例如聯邦資金利率期貨市場顯示，Fed到年底前可能降息逾40個基點。William Blair新興市場債券分析師亞薩林說：「市場擁有相當大的流動性，我們應期待各國央行釋出更多刺激政策。」

此外，Schwab金融研究中心固定收益策略師瓊思認為，通膨預期持續遭下修，也是30年期公債價格大漲的關鍵。例如，「未來五年之五年期預期通膨率（5-Year, 5-Year Forward Inflation Expectation Rate，5y5y）」19日降至1.63%；這項指標用於預估當日起至未來五年的（平均）預期通膨率。

在經濟成長憂慮傷害工業大宗商品和原油的價格時，已看不到消費者物價穩健回升至2%的預測。Fed官員難以理解，為何通膨率遲遲達不到設定的目標區間，即使目前失業率已降至歷史新低、貨幣政策維持寬鬆。

PGIM固定收益公司首席經濟學家席茲表示，通膨遲遲未能達目標，已使部分研究人員認為目前的通膨預期已不可靠，也認為Fed為達成通膨目標所做的努力愈來愈失去信用。