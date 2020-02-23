疫情衝擊 國際油價罩烏雲

國際金融協會（IIF）表示，新冠肺炎疫情可能抑制中國大陸和亞洲其他國家的石油需求，對2020年平均油價的預測值，也從每桶60美元最低可能調降至57美元。

新冠肺炎疫情在中國大陸以外地區快速升高，令市場對疫情衝擊經濟的疑慮加深，油價隨之下滑。布蘭特原油期貨上周五收跌1.4%，結算價報每桶58.50美元；西德州原油期貨收跌0.9%，報每桶53.38美元。

該協會的中東和北非（MENA）首席經濟學家伊拉蒂安表示，依據疫情的發展，可能把全年油價預測降至每桶58或57美元。伊拉蒂安指出，疫情可能使大陸的經濟成長率下降0.5至0.7個百分點，對油價產生巨大衝擊。他說：「大陸每日石油需求可能減少40萬桶，其他亞洲國家的需求也可能降低。全球每日需求成長將是30至40萬桶，而非90萬桶。」

伊拉蒂安還表示，石油需求下滑將影響中東經濟成長，所幸目前為止該地區經濟體所受直接衝擊仍有限，尤其是石油出口國。而這場疫情似乎不僅衝擊石油需求，也讓石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）的聯盟關係生變。華爾街日報（WSJ）引述知情人士報導，新型冠狀病毒的擴散令沙烏地阿拉伯主導的OPEC與俄羅斯產生裂痕，沙國正考慮和俄羅斯拆夥。

路透報導，沙國能源部長阿布都阿濟茲．賓．沙爾曼駁斥此消息，表示是無稽之談，完全是空穴來風。華爾街日報說，如果沙烏地、阿聯和科威特真與俄羅斯分手，將進一步弱化OPEC影響油價的能力。

OPEC與俄羅斯為因應美國頁岩油產量大增，於2016年合作發展出OPEC+，共同致力平衡全球石油供給。OPEC+計畫在下個月初在維也納集會，知情人士對華爾街日報說，俄羅斯不覺得有再壓低產量的必要。