央行不同調 英緊張日美淡定

英國央行貨幣政策委員會委員鄧雷羅（Silvana Tenreyro）上周五（21日）表示，鑒於中國大陸在世界經濟中的地位，新冠肺炎疫情對全球經濟增長的影響「可能很大」，給金融市場帶來的壓力堪比2019年的美中貿易戰。

同日，日本銀行（央行）總裁黑田東彥在利雅德舉辦的G20財長會場邊表示，日銀已準備毫不猶豫地寬鬆貨幣政策。但他強調，儘管疫情對經濟的影響存在不確定性，但央行對日本經濟正溫和復甦的看法不變，日本經濟不太可能大幅下滑，因此不需立即擴大刺激經濟。

美國聯準會（Fed）官員則表示，儘管肺炎疫情正削弱中國乃至整個亞洲的經濟成長，但對美國經濟的影響應該很短暫，聯準會可能不需要以降息因應。

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）接受CNBC訪問時表示：「像其他病毒一樣，新冠病毒很可能會平息，只會暫時造成衝擊，然後一切都會恢復」 ，在這種情境下不必降息。亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克（Raphael Bostic）也在CNBC表示：「我認為這將是短期打擊。」