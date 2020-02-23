財務缺口填不滿 歐盟預算陷僵局

歐盟為規劃未來七年預算召開的峰會上周五（21日）在僵局中結束。

面對英國上月脫歐後750億歐元的資金缺口，少數富國提出削減預算，多個財政較拮据國家則要求多編款項，立場南轅北轍，無法達成協議。

德國總理梅克爾在布魯塞爾為期兩天的會議結束後告訴媒體，各成員國仍存有太多歧異，她說，目前尚未訂出下次再協商預算的峰會日期，但「我們還是得重新研議這個問題」。

歐盟跨多個年度財政架構、金額達數兆歐元的預算案，預計要從明年開始實施到2027年底。

每次討論預算都是場拉鋸戰，但這次因為英國脫歐出現的財務缺口，外加氣候變遷、移民管理、數位經濟崛起等新挑戰，要敲出共識的難度更高。

外號「摳門四國」、在歐盟是「淨出錢」富國的奧地利、丹麥、瑞典和荷蘭，這次吃了秤砣鐵了心，主張預算須以歐盟經濟產出的1%為上限。

標榜「團結之友」的義大利、西班牙、葡萄牙、希臘、波蘭和匈牙利等16國，則要求不得將歐盟基礎建設和農業補貼等開支挪作他用，而且想得到更多援助。

於是，經過兩天近30小時的協商，這次歐盟峰會不歡而散。

法國總統馬克宏說，大家無法形成共識，「我深表遺憾」。要求召開這次峰會的歐洲理事會主席米歇爾也說：「很不幸無法達成協議，我們需要更多時間。」