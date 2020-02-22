巴菲特上季大買波克夏庫藏股 砸22億美元創新高

彭博資訊報導，「股神」巴菲特的波克夏公司去年第4季砸22億美元大買庫藏股，創下單季最高紀錄。

鑒於價格划算的收購標的難尋，波克夏大約在兩年前鬆綁股票回購政策，但後來只買回價值63億美元的自家股票，顯得仍謹慎行事。

然而，波克夏的現金水位持續升高，在去年年底達到1,280億美元，股東呼籲董事長兼執行長巴菲特運用這些現金的壓力日增。巴菲特雖努力物色收購標的，但常感慨優質公司價格已「漲翻天」。

波克夏22日也公布財報，顯示去年第4季營業利益達44.2億美元，較一年前縮減23%，部分因素是受保險事業承保損失拖累；第4季淨利達291.6億美元，從一年前的淨損253.9億美元轉盈，但主因是股票投資組合的帳面盈虧變化劇烈所致。

波克夏2019全年營業利益較2018年下滑3%至239.72億美元；但全年淨利814.17億美元，比2018年的40.21億美元激增1,925%。

在同日發布的致股東信上，巴菲特呼籲股東「聚焦營業利益—2019年變動不大—並且忽略單季乃至於全年的投資利得或損失，無論這些得或失是否已實現」。