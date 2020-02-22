有人大賣美股ETF！道富SPTM流出近6億美元

彭博資訊報導，有一檔追蹤美國股市的指數股票型基金（ETF），出現單一投資人大舉出脫持股的狀況。

彭博資訊彙整的資料顯示，規模39億美元的道富（State Street）公司SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF（美股代碼：SPTM），出現5.98億美元前所未見的賣壓。在紐約時間20日上午11時58分，這檔ETF一口氣被賣掉逾1,400萬股，價值5.95億美元。

報導指出，這起交易可能出自單一賣家。截至去年12月31日，唯一在這檔ETF持有如此高額部位的投資人是Hanson McClain（去年已改名為Allworth Financial）。該公司發言人拒絕評論這項消息。

SPTM的交易完成後幾分鐘，另一檔追蹤美股的ETF也出現高額交易。先鋒整體市場指數基金（美股代碼：VTI）有逾300萬股（價值約5.6億美元）易手。

WallachBeth Capital的ETF主管Mohit Bajaj表示，這筆交易可能是由單一投資人轉換ETF操作。交易原因目前不明，但可能與VTI持有逾3,500檔股票，SPTM持有逾1,500檔股票的狀況有關。