新冠肺炎疫情衝擊 美國企業活動為逾六年來最疲弱
最新數據顯示，美國2月的企業活動降至逾六年來最低水準，原因是企業擔心新冠肺炎疫情可能拖慢全球成長而縮手。
IHS Markit 21日公布，美國2月綜合採購經理人指數（PMI）降至49.6，低於1月的53.3，為2013年10月以來最低水準。PMI低於景氣枯榮線50為陷入衰退，反之則為擴張。
美國綜合PMI陷入衰退，主要受服務業景氣陷入萎縮，以及全美企業的產品與服務的新訂單均下滑所拖累，製造業PMI仍維持在50之上，代表持續擴張，儘管擴張步調比1月慢，顯示美國服務業受疫情的衝擊比製造業更深。
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