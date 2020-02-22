快訊

日本厚勞省道歉了！鑽石公主號23名下船乘客未經新冠病毒檢測

新冠肺炎疫情衝擊 美國企業活動為逾六年來最疲弱

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美國企業活動降至逾六年來最低水準，原因是企業擔心新冠肺炎疫情可能拖慢全球成長而縮手。美聯社
美國企業活動降至逾六年來最低水準，原因是企業擔心新冠肺炎疫情可能拖慢全球成長而縮手。美聯社

最新數據顯示，美國2月的企業活動降至逾六年來最低水準，原因是企業擔心新冠肺炎疫情可能拖慢全球成長而縮手。

IHS Markit 21日公布，美國2月綜合採購經理人指數（PMI）降至49.6，低於1月的53.3，為2013年10月以來最低水準。PMI低於景氣枯榮線50為陷入衰退，反之則為擴張。

美國綜合PMI陷入衰退，主要受服務業景氣陷入萎縮，以及全美企業的產品與服務的新訂單均下滑所拖累，製造業PMI仍維持在50之上，代表持續擴張，儘管擴張步調比1月慢，顯示美國服務業受疫情的衝擊比製造業更深。

PMI 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

載運疑似新冠肺炎患者 救護車層層保鮮膜高規格防護

武漢華南海鮮市場非新冠肺炎病毒發源地 早在去年11月人傳人

無中國旅遊和接觸史新冠肺炎病例 世衛組織擔憂

南韓釜山添2名新冠肺炎確診 均為20多歲女性

相關新聞

有人大賣美股ETF！道富SPTM流出近6億美元

彭博資訊報導，有一檔追蹤美國股市的指數股票型基金（ETF），出現單一投資人大舉出脫持股的狀況。

疫情引爆避險風 金價飆、美長債殖利率創新低

新型冠狀病毒疫情在中國境外迅速擴散，加深全球經濟遭殃的顧慮，促使投資人一窩蜂遁入安全資產避風頭，推動黃金價格21日持續攀...

新冠肺炎疫情發高燒 全球企業示警聲不絕於耳

紐約時報報導，新冠肺炎疫情造成中國大陸製造業供應鏈中斷、經濟減緩，對全球企業衝擊加劇，遭殃的產業從首當其衝的航空公司和汽...

G20談新冠肺炎衝擊 日本央行：準備寬鬆貨幣政策

日本中央銀行總裁黑田東彥今天表示，日本央行已準備毫不猶豫地寬鬆貨幣政策，他還強調，新冠肺炎疫情對經濟的影響存在不確定性，...

南韓新冠肺炎大爆發 新天地近萬教徒被迫隔離

南韓新冠肺炎確診病例一口氣暴增至346人，有關當局今天表示，南部大邱市約9300名新天地耶穌教會教徒必須在家自主隔離，其...

環評未過關 特斯拉德國超級工廠喊卡

美國電動車大廠特斯拉擬在德國布蘭登堡邦格林海德（Grunheide）興建超級工廠，對此，德國環保人士和政客意見相左，政府也對該項被視為有助東部綠色技術和經濟再生的計畫存疑。

英國換鈔創舉 舊鈔變堆肥

英國中央銀行（Bank of England ）發行的20英鎊（約台幣800元）塑膠新鈔20日開始流通，總價值400億英鎊的舊紙鈔也開始回收再利用。

國際財經市場本周回顧

歐美股市

名校MBA沒以前吃香 亞馬遜求才向80所學校廣發英雄帖

總部設在西雅圖的亞馬遜公司（Amazon）希望擴大新進管理人才的背景來源，將減招來自名校商學院的企管碩士（MBA）。

特斯拉在德國建廠踢鐵板 當地居民反應兩極

美國電動車大廠特斯拉擬在德國布蘭登堡邦格林海德（Grunheide）興建超級工廠，對此，德國環保人士和政客意見相左，政府...

新冠肺炎攪局 華爾街樂觀氣氛逐漸消散

新冠肺炎疫情蔓延，全球經濟前景烏雲密布。美股財報季即使繳出亮麗成績單，支撐近期盤勢，投資人仍日益憂心疫情拖累經濟與企業獲...

新冠肺炎擴散 美股道瓊跌227點週線挫逾1%

新冠肺炎疫情蔓延，衝擊全球經濟與企業獲利表現。隨著投資人避險，蘋果等科技股表現疲弱，美股道瓊指數今天下挫227點，創兩週...

熱門新聞

鑽石公主號日乘客下船無隔離限制 婦人馬上約朋友上壽司店

IG照片會騙人！網紅PO「度假美照」自爆：都在IKEA拍的

愈陷愈深！蘋果開首槍發營收預警 美媒指嚴重依賴後果

強運女子中2次頭獎！曾中3000萬 10年後她又再中一次

烘手機藏病菌要不要禁用？日專家：落實2守則有效杜絕

全球抗疫作戰卻排除台灣 比媒：WHO行徑難以理解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。