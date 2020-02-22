疫情引爆避險風 金價飆、美長債殖利率創新低

新型冠狀病毒疫情在中國境外迅速擴散，加深全球經濟遭殃的顧慮，促使投資人一窩蜂遁入安全資產避風頭，推動黃金價格21日持續攀高，一周漲幅近4%，而美國30年期公債價格也勁揚，殖利率下探空前新低，一度跌破1.9%。

投資資金撤出風險性資產、轉進黃金、美國公債規避風險，導致美股標普500指數周線收跌，是1月來首見。

紐約黃金4月期貨21日則躍漲1.7%， 以每英兩1,648.8美元作收，刷新2013年2月中以來交投最熱絡合約最高收盤價紀錄，全周大漲3.9%，是去年6月來最大周漲幅。

避險買盤急湧觸動美債殖利率猛墜。美國30年期公債殖利率21日盤中跌抵1.89%的空前低點，收盤站上1.9%；美國10年期公債殖利率下滑5.2個基點至1.473%。殖利率下跌時，公債價格上漲。

分析師指出，南韓等地確診病例暴增，再度引燃新冠肺炎疫情將衝擊全球經濟的疑慮，也助長市場對央行降利率的預期，這將持續支撐金價。

加拿大豐業銀行金屬策略師席爾茲說：「儘管美元升值，金價仍持續冷血、逐步地走高，這種轉變顯然透露一個訊息：金價技術性突破有理，也站得住腳。」

疫情延燒使全球成長展望蒙上陰影，更多投資人押注今年聯準會（Fed）將降利率。 野村資產管理基金經理人霍吉斯說：「我們認為，新冠疫情會對全球成長產生更長期的影響，美國是少數仍有降息空間的國家之一，我認為Fed今年至少會降兩次，在那種環境下，你會想持有美國公債。」

高盛預測，若美債殖利率降得更低，而美股走軟，可能進一步把金價推向每英兩1,750美元，即使疫情在第1季控制住也一樣。