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名校MBA沒以前吃香 亞馬遜求才向80所學校廣發英雄帖

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
亞馬遜求才擴大撒網，減招名校企管碩士。圖為柏克萊加州大學。美聯社
亞馬遜求才擴大撒網，減招名校企管碩士。圖為柏克萊加州大學。美聯社

總部設在西雅圖的亞馬遜公司（Amazon）希望擴大新進管理人才的背景來源，將減招來自名校商學院的企管碩士（MBA）。

華爾街日報報導，一直到最近，這家美國線上零售和科技巨擘每年都從20幾所名校錄取上千位MBA。麻省理工學院史隆管理學院和德州農工大學梅斯商學院等校的校園，能定期看到大批亞馬遜員工和主管，親自到校面談徵人。

但如今，亞馬遜更想招募同時擁有科技實力和商業敏銳度的人才，將擴大向大約80個MBA課程求才，減少造訪部分學校並增開虛擬會議。高盛和貝恩等公司也改變策略，希望新進人員的背景和才華更多元。

少了親自面談和非正式聚會，麻省理工史隆商學院和西北大學凱洛管理學都說，2019年畢業的MBA進入亞馬遜的人數比2017年時大減逾60%；亞馬遜自柏克萊加州大學哈斯商學院招進來的MBA，也較一年前少一半；哥倫比亞大學商學院和紐約大學史登商學院則減少近四成。

密西根大學羅斯商學院在2017年之後不再公布就業人數。當年亞馬遜是密大MBA畢業生的最大雇主。校方說去年進亞馬遜的人數已經減少。

亞馬遜發言人安德森表示，今年預計招募逾1000名全職或實習的MBA，打算擴大撒網，已經廣向北美80所學校的MBA發布求才廣告。安德森謝絕說明哪幾間學校擠進新名單。

該公司美洲學生選才方案負責人金姆說：「雖然我們不能親自到每一處進行招募，但會努力讓招募工作能協助我們接觸和評量全球各地的人才。」

亞馬遜在美國雇用約50萬人，包括時薪15美元的倉庫員工和年薪6位數的軟體工程師，MBA占比極小。但這家公司被視為科技業者的領頭羊。

部分學校學生職涯發展中心的行政人員表示，亞馬遜採用虛擬徵才後，願意效力的學生會變少。根據麻省理工史隆商學院學生職涯發展中心助理主任布瑞南的說法，有直接接觸的機會較吸引學生。

亞馬遜已開始在喬治亞理工學院施勒商學院進行虛擬面談，但每年秋天也會派出數名代表到校，接觸MBA學生。

職涯 哥倫比亞 麻省理工學院

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